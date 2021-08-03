Черный материал использован не только для фасада дома. Глянцевая поверхность экстерьера, которая точно отражает сад и небольшой пруд во дворе, переходит и внутрь помещения. Рассмотрим подробнее, как сочетался каждый элемент в рамках этого дома.

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Из старого промышленного склада в стильный дом / Фото Contemporist



Из старого промышленного склада в стильный дом / Фото Contemporist



Из старого промышленного склада в стильный дом / Фото Contemporist

Лестницы и стена прихожей, покрытые состаренного сталью, ведут к высокой входной двери. За ней и начинается зона жилого помещения.



Из старого промышленного склада в стильный дом / Фото Contemporist



Из старого промышленного склада в стильный дом / Фото Contemporist

Внутри дома доминирует необработанный кирпич и открытые стальные балки. Это еще раз напоминает, что недавно помещения функционировало как склад.

Черный цвет использован и для панорамных окон гостиной. Архитекторы решили покрасить кирпич в этой комнате в белый цвет, таким образом удалось оттенить стильный матовый шкаф.



Из старого промышленного склада в стильный дом / Фото Contemporist

Для кухни, которая отделяет гостиную от обеденной зоны и внутреннего двора, тоже использовано черные матовые шкафы и столешницы. Зеркальный фартук с длинным островом усиливают эффект от мебели. Также из кухни можно выйти на территорию внутреннего двора. Для этого архитекторы использовали раздвижные стеклянные двери, которые дополнительно обеспечивают помещение естественным светом.



Из старого промышленного склада в стильный дом / Фото Contemporist

Для террасы использованы балки, которые были повреждены во время функционирования склада. Также владельцы дома имеют возможность отдохнуть на балконе. Он выходит на другую сторону улицы, открывая новый вид.



Из старого промышленного склада в стильный дом / Фото Contemporist

Ванная комната облицована светло-серой плиткой и дополнена латунной арматурой.



Из старого промышленного склада в стильный дом / Фото Contemporist