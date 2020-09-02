В 2017 году Юра Филюк вместе с командой партнеров начал превращение старого завода "Промпрылад" в центре Ивано-Франковска в современный бизнес-кластер с привлечением инвестиций от граждан и бизнеса. Среди партнеров есть даже правительства Канады и Швеции.

Сейчас команда уже привлекла более пяти миллионов долларов инвестиций из запланированных 30 миллионов в течение следующих лет. В перспективе "Промпрылад.Реновация" будет направлять 30% прибыли на финансирование инициатив развития города и региона, а 30% площадей центра предоставят социальным и общественным организациям на льготных основаниях, пишет издание The Village.

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В ивано-франковском медиапространстве развиваются по меньшей мере два проекта, которые уже стали примером для Украины: Urban Space 100 и Promprylad, оба созданы на платформе ОО "Теплый город".



На территории завода Промпрылад открыли немало пространств / Фото The Village

Это примеры социального предпринимательства, которые мобилизуют большое количество прогрессивных идей и культуру уважения и взаимодействия между собой. Первый уже запустил свою франшизу в Киеве – Urban Space 500.



Промпрылад объединил предпринимателей со всей страны / Фото The Village

Снаружи "Промпрылад" – обычный советский завод, с вывеской цвета бронзы на входе. Чтобы попасть внутрь, нужно подняться по металлической лестнице на второй этаж, однако основатели обещают, что лестницу скоро заменят новой.



Территория Промпрылада рассчитана и на мастерские / Фото The Village

Здесь есть большое рабочее пространство, мультимедийная лаборатория для дизайнеров, фотографов, видеооператоров и музыкантов; есть галерея современного искусства, школа танцев и йоги, детский центр, исследовательская лаборатория, а также бар и кафе, есть даже Управление инвестиционной политики города Ивано-Франковска. Между всеми компаниями налажена коммуникация, они находятся в постоянном диалоге, вместе решают рабочие вопросы.



На террасе можно выпить вкусный кофе / Фото The Village

Модель проекта сразу планировалась как репликабельная, она уникальна не только для Ивано-Франковска, на ее основе могут работать любые постиндустриальные города.