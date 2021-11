Проект украинских дизайнеров выиграл награду на международном конкурсе в Лос-Анджелесе

Студия дизайна и архитектуры Makhno Studio одержала победу в одной из номинаций международного конкурса дизайна Architecture MasterPrize. Победителей выбирает жюри, состоящее из архитекторов, имеющих мировое имя. Главные призеры кроме престижной награды получат широкую рекламу, где их проекты будут представлены мировой аудитории.

Украинская мастерская современного дизайна и архитектуры Makhno Studio уже реализовала более 600 объектов в 21 стране мира. Студия работает в стиле, объединяющем украинскую аутентику и минимализм. По словам основателя творческой мастерской Сергея Махно, они поставили перед собой задачу популяризировать современный украинский стиль на мировой арене.

Новый проект студии под названием Plan B – это особенная попытка заглянуть в будущее и понять, возможно ли создать впечатление жизни на поверхности Земли, находясь в ее недрах.

Космический стиль / Фото инстаграмм Makhno Studio

Проект уже получил определенное признание в международном сообществе, в частности он был опубликован более чем в 250 медиа, таких как The Sun, Dezeen, Designboom, T Magazine от The New York Times и других.

Невероятный проект / Фото инстаграмм Makhno Studio

Международная дизайнерская премия Architecture MasterPrize признала проект Plan B лучшим в номинации "Design of the Year 2021" в категории "Концептуальный интерьер".

Захватывает дыхание / Фото инстаграмм Makhno Studio

Мы очень гордимся, что наши проекты отмечают на международном уровне — это дает силы идти вперед, чтобы обозначать современный украинский дизайн на карте мировой культуры. Поздравляем нас и Украину с очередной победой, – отмечают создатели проекта.

Замечательные детали / Фото инстаграмм Makhno Studio

Премия Architecture MasterPrize уже шестой год выбирает победителей в областях архитектуры, дизайна интерьеров и ландшафтного дизайна. Как отмечают учредители премии, главной целью для них является продвижение качественного архитектурного дизайна по всему миру.

Отмечая творчество и инновации в области архитектуры, ландшафтной архитектуры и дизайна интерьера премия принимает работы от архитекторов со всего мира.



Текст публикации Makhno Studio:

Plan B стал дизайном года на международном конкурсе в Лос-Анджелесе! Наше проектное предложение бункера победило в номинации Design of the Year 2021 в категории «Концептуальный интерьер» на международном конкурсе дизайна @architecturemasterprize. Plan B – это наша попытка заглянуть в будущее и понять, возможно ли создать впечатление жизни на поверхности Земли, находясь в ее недрах. За два года проект был опубликован более чем в 250 медиа, таких как The Sun, Dezeen, Designboom, T Magazine от The New York Times и другие. Мы очень гордимся, что наши проекты отмечают на международном уровне, это дает силы идти вперед, чтобы обозначать современный украинский дизайн на карте мировой культуры. Поздравляем нас и Украину с очередной победой.