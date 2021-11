Украинская мастерская современного дизайна и архитектуры Makhno Studio уже реализовала более 600 объектов в 21 стране мира. Студия работает в стиле, объединяющем украинскую аутентику и минимализм. По словам основателя творческой мастерской Сергея Махно, они поставили перед собой задачу популяризировать современный украинский стиль на мировой арене.

Новый проект студии под названием Plan B – это особенная попытка заглянуть в будущее и понять, возможно ли создать впечатление жизни на поверхности Земли, находясь в ее недрах.

Проект уже получил определенное признание в международном сообществе, в частности он был опубликован более чем в 250 медиа, таких как The Sun, Dezeen, Designboom, T Magazine от The New York Times и других.

Международная дизайнерская премия Architecture MasterPrize признала проект Plan B лучшим в номинации "Design of the Year 2021" в категории "Концептуальный интерьер".

Мы очень гордимся, что наши проекты отмечают на международном уровне — это дает силы идти вперед, чтобы обозначать современный украинский дизайн на карте мировой культуры. Поздравляем нас и Украину с очередной победой, – отмечают создатели проекта.

Премия Architecture MasterPrize уже шестой год выбирает победителей в областях архитектуры, дизайна интерьеров и ландшафтного дизайна. Как отмечают учредители премии, главной целью для них является продвижение качественного архитектурного дизайна по всему миру.

Отмечая творчество и инновации в области архитектуры, ландшафтной архитектуры и дизайна интерьера премия принимает работы от архитекторов со всего мира.



Текст публикации Makhno Studio:

