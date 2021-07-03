Идеальное место для отдыха: проект семейного загородного дома под Харьковом

Проект, разработанный студией Drozdov & Partners, – это клуб для сезонного отдыха большой семьи, которая планирует приезжать сюда для контакта с нетронутой природой. Из-за нежелания разрушать сосновый лес, архитекторы разделили дом на несколько отдельных блоков, расположенных на небольших полянах между деревьев.

Комплекс расположен в 50 километрах от Харькова, в хвойном лесу на берегу Печенежского водохранилища. Жилые помещения удалось разместить так, чтобы они максимально контактировали с природой и не мешали ей. Со стороны соседей и проезда расположены коридоры, технические помещения и СПА.

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Участок проектирования / Фото Drozdov & Partners

Павильон – место наибольшей концентрации людей и событий, поэтому именно вокруг него сложился загородный семейный клуб. Помещение рассчитано на большое количество посетителей и имеет гибкие открытые зоны.



Дом расположен в сосновом лесу / Фото Drozdov & Partners



Дом расположен в сосновом лесу / Фото Drozdov & Partners

Большинство объемов выполнены полностью из древесины. Опорные конструкции из CLT-панелей также выполняют роль отделки интерьеров. Фасады блоков обшиты доской, обожженной по традиционной японской технологии.



Фасады блоков обшиты доской / Фото Drozdov & Partners



Дом состоит из нескольких блоков / Фото Drozdov & Partners



Внутри доминирует открытая планировка / Фото Drozdov & Partners

Спальни расположены в отдельной части. На участке отсутствуют большие поляны без деревьев. В связи с этим, учитывая большое количество спален и необходимость делать компактные объемы, были выбраны классические гостиничные компоновки. Для ощущения безопасности в глубоком густом лесу блоки спален были приподняты над уровнем земли.



Спальни расположены в отдельной части дома / Фото Drozdov & Partners

Большое внимание было уделено СПА. Хамам, сауна, массажный кабинет – сакральность этих пространств и процессов подтолкнула сформировать закрытый от внешнего мира внутренний двор, в котором переживаешь совсем другие эмоции.



Зона СПА / Фото Drozdov & Partners



Зона СПА / Фото Drozdov & Partners

Кроме этого на территории также расположены большой пирс с зоной отдыха, хозяйственные блоки с домом для персонала и большой детская и спортивная площадки.



План 1 этажа / Фото Drozdov & Partners



План 2 этажа / Фото Drozdov & Partners



План 3 этажа / Фото Drozdov & Partners



План 4 этажа / Фото Drozdov & Partners