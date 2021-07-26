Продуманность и умеренность: современные тренды в дизайне домашнего интерьера

Каждый дом имеет свой характер. Он может варьироваться, но он должен быть. Это прочная нить, связывающая все элементы интерьера в единое жизненное пространство. И сегодня главный тренд домашнего интерьера – быть вне времени и над модой. Каким же образом достигается такая универсальность?

Современные дизайнеры, работая с цветами и формами, делают акцент на трех вещах. Это уют, многофункциональность и прочная связь с природой. Без излишеств или акцентировании на каком-то одном стиле.

Интересно 3 критерия, которые следует учесть при выборе кондиционера: видео

Избегайте ярких стилевых признаков – и дизайн вашего дома на долго останется в мейнстриме.

Комбинируйте натуральные цвета

Комфортность – важнейшая черта, отличающая просто помещение от дома. Комфорт – это не только удобная мебель, но и общая цветовая гамма. Спокойные, натуральные тона – белесые, зеленоватые, землистые – дают ощущение защищенности и покоя.

Дом должен быть, прежде всего, комфортной / Фото Daikin

Используйте природные материалы

Экологичность еще долго будет актуальной тенденцией в отделке интерьеров. В современном дизайне преобладают натуральные материалы: дерево, металл, стекло, пробка, ротанг. Искусственные используются минимально.

Естественность всегда в тренде / Фото Daikin

Выстраивайте комплексный интерьер

Большую часть свободного времени мы проводим дома, а в последние годы многие из нас начали еще и работать из дома. Поэтому классическое зонирования жилых помещений уже не отвечает современным потребностям. Объединение зон, например, гостиной с кухней, – давно известный прием. Теперь перед дизайнерами встала новая задача – интегрировать в жилое пространство рабочую зону.

Рабочий уют / Фото Daikin

Следуйте выбранной стилистики

Если вы – поклонник скандинавского стиля, то в вашем доме тон будут задавать натуральное дерево и пастельные краски. Хотите большей яркости – добавьте "сочных" акцентов: люстры, настенные лампы, текстиль. Удачно подобранные, они всегда будут кстати.

Дом – маленькая крепость / Фото Daikin

Бытовая техника, в частности кондиционеры, что всегда на виду, также должна соответствовать общему стилю дома. Кондиционеры фирмы Daikin благодаря сдержанному, взвешенному дизайну внутренних блоков органично подходят к любому интерьеру и приятно гармонируют с другими его элементами.

В линейке Stylish производитель сумел совместить безупречную функциональность с изящным дизайном. Элегантный настенный блок Stylish представлен в четырех трендовых цветах. Белый, серебристый, черный или цвета черного дерева, кондиционер Daikin станет идеальным технологическим и дизайнерским решением для вашего дома.