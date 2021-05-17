Привітна Бібліотека – це реконструкція старої радянської дитячої бібліотеки в одному з мікрорайонів Львова. Площа приміщення 199 квадратних метрів. Завданням було створити комфортний багатофункціональний простір для дітей від 2 років. Проєкт опублікувала дизайнерка Оксана Коцюруба у своєму профілі на behance.net.

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Місце для малювання із люстрою, яка "розмальована фломастерами" / Фото behance.net

Простір містить у собі місце для навчання, ігор, розвитку, творчості. І, звичайно, місце, де ви хотіли б прочитати книгу. Нові панорамні вікна спонукають вас зайти всередину. Вони підкреслюють назву бібліотеки – "Привітна бібліотека", простір чекає на усіх любителів "Гаррі Поттера" та "Пригодів Тома Соєра".

Частина крісел розташовані на подіумі для кращого огляду / Фото behance.net

Позаду місце для батьків / Фото behance.net

Простір багатофункціональний і його легко підлаштувати під будь-які потреби, оскільки бібліотечна програма дуже багата на різноманітні події для дітей.

Зручна м'яка частина для ігор та читання / Фото behance.net

Функціональні підвіконня / Фото behance.net

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Стелажі, які можна переміщувати за допомогою коліс / Фото behance.net