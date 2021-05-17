Приветливая Библиотека – это реконструкция старой советской детской библиотек и в одном из микрорайонов Львова. Площадь помещения 199 квадратных метров. Задачей было создать комфортный многофункциональный пространство для детей от 2 лет. Проект опубликовала дизайнер Оксана Коцюруба в своем профиле на behance.net.
Это интересно Мотель, в котором чувствуешь себя, как в космическом корабле фото дизайна
Место для рисования с люстрой, которая "разрисованная фломастерами" / Фото behance.net
Пространство включает в себя место для обучения, игр, развития, творчества. И, конечно, место, где вы хотели бы прочитать книгу. Новые панорамные окна побуждают вас зайти внутрь. Они подчеркивают название библиотеки – "Приветливая библиотека", пространство ждет всех любителей "Гарри Поттера" и "Приключения Тома Сойера".
Часть кресел расположены на подиуме для лучшего обзора / Фото behance.net
Сзади место для родителей / Фото behance.net
Пространство многофункциональное и его легко подстроить под любые нужды, поскольку библиотечная программа очень богата на различные события для детей.
Удобная мягкая мебель для игр и чтения / Фото behance.net
Функциональные подоконники / Фото behance.net
Читайте также Вневременной минималистичный интерьер в Корее для микроквартиры: уютные фото проекта
Стеллажи, которые можно перемещать с помощью колес / Фото behance.net