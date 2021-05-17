Приветливая Библиотека – это реконструкция старой советской детской библиотек и в одном из микрорайонов Львова. Площадь помещения 199 квадратных метров. Задачей было создать комфортный многофункциональный пространство для детей от 2 лет . Проект опубликовала дизайнер Оксана Коцюруба в своем профиле на behance.net.

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Место для рисования с люстрой, которая "разрисованная фломастерами" / Фото behance.net

Пространство включает в себя место для обучения, игр, развития, творчества . И, конечно, место, где вы хотели бы прочитать книгу . Новые панорамные окна побуждают вас зайти внутрь . Они подчеркивают название библиотеки – "Приветливая библиотека", пространство ждет всех любителей "Гарри Поттера" и "Приключения Тома Сойера".

Часть кресел расположены на подиуме для лучшего обзора / Фото behance.net

Сзади место для родителей / Фото behance.net

Пространство многофункциональное и его легко подстроить под любые нужды , поскольку библиотечная программа очень богата на различные события для детей.

Удобная мягкая мебель для игр и чтения / Фото behance.net

Функциональные подоконники / Фото behance.net

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