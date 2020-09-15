Пример обустройства стильного домика, который можно установить где угодно: фото
Рай для уединения – так можно назвать этот микродом, созданный в Англии. Архитектор, он же владелец, стремился сделать жилище похожим на избушку пастуха, однако с элементами современного декора.
Преимуществом дома является его полная мобильность, сообщает Interiorsmall.
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Стеклянная стена позволяет любоваться видами / Фото Interiorsmall
Значительное внимание архитектор уделил освещению. Солнечные лучи попадают в дом сквозь стеклянную стену, а также через прозрачный люк в потолке. Белый интерьер также делает пространство легким и полным воздуха.
Необычная стеклянная крыша наполняет помещение светом / Фото Interiorsmall
В микродоме есть все для комфортной жизни: кухня с небольшим холодильником и плитой, спальня и отдельная ванная комната.
В таком доме комфортно жить в лесу / Фото Interiorsmall
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Владелец гордится тем, что дом можно установить в любом месте и наслаждаться уединением. Этот дом напоминает о заброшенных местах, где нет людей и царит природа.
Надоели пейзажи за окном — можно переехать куда угодно / Фото Interiorsmall