Рай для уединения – так можно назвать этот микродом, созданный в Англии. Архитектор, он же владелец, стремился сделать жилище похожим на избушку пастуха, однако с элементами современного декора.

Преимуществом дома является его полная мобильность, сообщает Interiorsmall.

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Стеклянная стена позволяет любоваться видами / Фото Interiorsmall

Значительное внимание архитектор уделил освещению. Солнечные лучи попадают в дом сквозь стеклянную стену, а также через прозрачный люк в потолке. Белый интерьер также делает пространство легким и полным воздуха.



Необычная стеклянная крыша наполняет помещение светом / Фото Interiorsmall

В микродоме есть все для комфортной жизни: кухня с небольшим холодильником и плитой, спальня и отдельная ванная комната.



В таком доме комфортно жить в лесу / Фото Interiorsmall

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Владелец гордится тем, что дом можно установить в любом месте и наслаждаться уединением. Этот дом напоминает о заброшенных местах, где нет людей и царит природа.

Стоимость такого минималистичного проекта составляет около 20 000 долларов.

Надоели пейзажи за окном — можно переехать куда угодно / Фото Interiorsmall

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