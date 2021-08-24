Приют в горах: в США построили дом, о котором невозможно не мечтать

Компания RAVEL Architecture представила свое невероятное творение, получившее название The High House. Большой дом воплощает все возможные мечты о частном жилье на природе.

Как понятно из названия дома, он расположен на высоте в горах близ города Остин. Площадь проекта составила 5 тысяч квадратных футов.

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Архитекторы максимально использовали "лоб" холма, на котором расположен дом, для обеспечения обзора на 180 градусов. С улицы дом защищает высокая стена, но не настолько, чтобы препятствовать попаданию дневного света.

Дом имеет фантастическое расположение​ / Фото Archdaily

Со стороны каньона архитекторы решили использовать большие панорамные окна во всю стену. Они не хотели никоим образом ограничивать прекрасные виды на город, которые обеспечивает холм.

Уют среди природы / Фото Archdaily

Наличие террасы – еще одно важное преимущество, которое дарит участок. Неровность рельефа полностью компенсируется возможностями, которые открылись перед хозяевами.

Терраса с бассейном – прекрасное место для активностей / Фото Archdaily

Открытость дома, минималистичный изысканный интерьер и выгодное расположение стали залогом создания сказочного дома, который станет для владельцев местом силы и каждый день будет вдохновлять их на новые свершения.

Начало дня из волшебного пейзажа​ / Фото Archdaily