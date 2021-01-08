Это спасет вашу прихожую: 8 оригинальных идей от IKEA с фото
Известный бренд предлагает нестандартные идеи использования собственной мебели. Рассказываем, как превратить шкафчики, изголовье кровати и книжные полки в стильную мебель для прихожей.
Прихожая – место, которому обычно уделяют не слишком много внимания. Но это поправимо. Про оригинальные идеи использования мебели от IKEA сообщает журнал House Beautiful.
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Используйте кухонный шкафчик вместо хранилища
Кухонный шкаф спрячет беспорядок / Фото House Beautiful
Кухонный шкаф – компактный и является идеальным для небольшого пространства. Кроме того, он закрывается и позволяет скрыть беспорядок.
Повесьте велосипед на стену
Велосипед на стене экономит место / Фото House Beautiful
Сделайте настенное крепление из ножек старого табурета и разместите на нем велосипед. Это не только сэкономит пространство, но и станет оригинальным декором.
Используйте рейку вместо стойки для одежды
Рейка имеет стильный вид / Фото House Beautiful
Этот вариант не будет переворачиваться и сэкономит место.
Поверните полку на бок
Оригинальная идея с полкой / Фото House Beautiful
Возьмите длинную полку и поставьте ее на пол, перевернув набок. Здесь вы сможете хранить обувь, а сверху на ней можно сидеть.
Сделайте шкафчики из книжных полок
Книжные шкафы могут понадобиться для одежды / Фото House Beautiful
Выньте несколько полочек, прикрутите крючки – и получите стильные шкафы для одежды.
Разрежьте компьютерный стол...
Неожиданное применение компьютерного стола / Фото House Beautiful
... И прикрепите его к стене. Сверху можно хранить ключи и мелкие предметы, а снизу сделать крючки для сумок.
Используйте стойку для специй
Подставка для специй может понадобиться в прихожей / Фото House Beautiful
Она будет служить для хранения очков, ключей и других мелких предметов.
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Сделайте из изголовья кровати держатель для одежды
Изголовье кровати можно перевернуть и повесить одежду / Фото M-strana
Его можно легко разместить в углу и вешать сюда что угодно.
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