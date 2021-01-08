Известный бренд предлагает нестандартные идеи использования собственной мебели. Рассказываем, как превратить шкафчики, изголовье кровати и книжные полки в стильную мебель для прихожей.

Прихожая – место, которому обычно уделяют не слишком много внимания. Но это поправимо. Про оригинальные идеи использования мебели от IKEA сообщает журнал House Beautiful .

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Используйте кухонный шкафчик вместо хранилища



Кухонный шкаф спрячет беспорядок / Фото House Beautiful

Кухонный шкаф – компактный и является идеальным для небольшого пространства. Кроме того, он закрывается и позволяет скрыть беспорядок.

Повесьте велосипед на стену



Велосипед на стене экономит место / Фото House Beautiful

Сделайте настенное крепление из ножек старого табурета и разместите на нем велосипед. Это не только сэкономит пространство, но и станет оригинальным декором.

Используйте рейку вместо стойки для одежды



Рейка имеет стильный вид / Фото House Beautiful

Этот вариант не будет переворачиваться и сэкономит место.

Поверните полку на бок



Оригинальная идея с полкой / Фото House Beautiful

Возьмите длинную полку и поставьте ее на пол, перевернув набок. Здесь вы сможете хранить обувь, а сверху на ней можно сидеть.

Сделайте шкафчики из книжных полок



Книжные шкафы могут понадобиться для одежды / Фото House Beautiful

Выньте несколько полочек, прикрутите крючки – и получите стильные шкафы для одежды.

Разрежьте компьютерный стол...



Неожиданное применение компьютерного стола / Фото House Beautiful

... И прикрепите его к стене. Сверху можно хранить ключи и мелкие предметы, а снизу сделать крючки для сумок.

Используйте стойку для специй



Подставка для специй может понадобиться в прихожей / Фото House Beautiful

Она будет служить для хранения очков, ключей и других мелких предметов.

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Сделайте из изголовья кровати держатель для одежды



Изголовье кровати можно перевернуть и повесить одежду / Фото M-strana