Если вы давно хотели освежить свою прихожую, воспользуйтесь нашими советами. Так вы сможете трансформировать пространство без потери площади.

Прихожая – место, куда гости попадают, как только переступят порог квартиры. Часто прихожие в небольших помещениях содержат много вещей и хлама. Рассказываем, как оживить прихожую и добавить ей индивидуальности.

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Повесьте зеркало нестандартной формы



Нестандартное зеркало оживит интерьер / Фото Prosteklo

Сложно себе представить прихожую без зеркала. Однако попробуйте отказаться от стандартных зеркал и приобрести круглое, волнистые, несимметричное зеркало. Но не забывайте, что оно должно быть удобным.

Поставьте зеркало на пол



Зеркало на полу стало стильным трендом / Фото Pinterest

Этот тренд завоевывает расположение людей во всем мире. Зеркало на полу поможет визуально увеличить помещение, ведь оно будет отражать не только стены, но также пол и потолок.

Расположите зеркало в безопасном месте, чтобы его не задели те, кто выходит и заходит.

Повесьте зеленое панно



Панно из мха оживит интерьер / Фото Youla

Редко кто может похвастаться растениями в прихожей. Обычно там для этого слишком мало места и света. Однако вы можете приобрести панно из стабилизированного мха, которое не требует особого ухода. Зелень в коридоре придаст интерьеру уют и свежесть.

Приобретите рейковые дверцы для шкафов



Рейковые дверцы выглядят очень стильно / Фото Made-box

Это решение придаст стиля вашей прихожей. Рейковые дверцы состоят из поперечных планок. Такие шкафы можно смело выделять цветом.

Установите подвесные светильники



Светильники можно разместить над тумбой / Фото Anzazo

Обычно в прихожей делают светильники, которые не привлекают внимание. Именно поэтому это место ассоциируется с полумраком и плохой видимостью. Попробуйте разместить несколько подвесных светильников в непроходимых зонах: над комодом или тумбой.

Сделайте подсветку пола



Подсветка пола в коридоре делает передвижение безопасным / Фото Podsvetka

Замечательное решение, которое расширяет пространство и делает интерьер загадочным. Можно настроить включение подсветки с помощью датчика движения. Так вы сможете спокойно передвигаться по квартире в ночное время.

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Сделайте ковер из плитки



Вариант ковра из плитки / Фото Fixmaster74