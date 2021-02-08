7 нестандартных приемов, которые сделают вашу прихожую лучше
Если вы давно хотели освежить свою прихожую, воспользуйтесь нашими советами. Так вы сможете трансформировать пространство без потери площади.
Источник:Ivd
Прихожая – место, куда гости попадают, как только переступят порог квартиры. Часто прихожие в небольших помещениях содержат много вещей и хлама. Рассказываем, как оживить прихожую и добавить ей индивидуальности.
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Повесьте зеркало нестандартной формы
Нестандартное зеркало оживит интерьер / Фото Prosteklo
Сложно себе представить прихожую без зеркала. Однако попробуйте отказаться от стандартных зеркал и приобрести круглое, волнистые, несимметричное зеркало. Но не забывайте, что оно должно быть удобным.
Поставьте зеркало на пол
Зеркало на полу стало стильным трендом / Фото Pinterest
Этот тренд завоевывает расположение людей во всем мире. Зеркало на полу поможет визуально увеличить помещение, ведь оно будет отражать не только стены, но также пол и потолок.
Расположите зеркало в безопасном месте, чтобы его не задели те, кто выходит и заходит.
Повесьте зеленое панно
Панно из мха оживит интерьер / Фото Youla
Редко кто может похвастаться растениями в прихожей. Обычно там для этого слишком мало места и света. Однако вы можете приобрести панно из стабилизированного мха, которое не требует особого ухода. Зелень в коридоре придаст интерьеру уют и свежесть.
Приобретите рейковые дверцы для шкафов
Рейковые дверцы выглядят очень стильно / Фото Made-box
Это решение придаст стиля вашей прихожей. Рейковые дверцы состоят из поперечных планок. Такие шкафы можно смело выделять цветом.
Установите подвесные светильники
Светильники можно разместить над тумбой / Фото Anzazo
Обычно в прихожей делают светильники, которые не привлекают внимание. Именно поэтому это место ассоциируется с полумраком и плохой видимостью. Попробуйте разместить несколько подвесных светильников в непроходимых зонах: над комодом или тумбой.
Сделайте подсветку пола
Подсветка пола в коридоре делает передвижение безопасным / Фото Podsvetka
Замечательное решение, которое расширяет пространство и делает интерьер загадочным. Можно настроить включение подсветки с помощью датчика движения. Так вы сможете спокойно передвигаться по квартире в ночное время.
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Сделайте ковер из плитки
Вариант ковра из плитки / Фото Fixmaster74
Плитка действительно является самым практичным материалом для пола в прихожей. Но можно экспериментировать с ней и не выкладывать скучные квадратики. Выберите плитку с геометрическими или растительными узорами и уложите из нее своеобразный ковер.
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