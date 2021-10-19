Скрытая дверная коробка: что это за решения и как оно работает
Источник:homebook
Невидимая дверная коробка – это решение, которое все чаще появляется в современных домах. Это особая скрытая конструкция, которая делает видимыми только те элементы, которые должны выделяться у стены, то есть дверное полотно и ручка.
Благодаря такой системе можно установить скрытые двери, которые идеально вписываются в стену и остаются почти незаметными. Такой способ дизайна порадует как минималистов, так и любителей персонализации.
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В отличие от традиционной дверной коробки, полосы которой остаются видимыми на поверхности стены, элементы скрытой дверной коробки, полностью незаметны.
После покраски или поклейки стен обоями остается видимой только створка. Это нетрадиционное решение понравится всем, кто заботится о гармоничном эффект дома.
Двери со скрытой рамой выглядят ультрасовременно, что создает много возможностей для обустройства.
Скрытая рама позволяет полностью открыть дверь под углом 180 градусов. Это объясняется конструкцией дверей, у которых створка, рама и стенка не в одной плоскости, а петли встроенные в раму.
Вы можете выбрать традиционно открытую версию, внутрь или вариант, который даст возможность открыть дверь во внутреннюю часть комнаты, тогда как с другой стороны двери станут вровень со стеной.