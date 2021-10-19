Благодаря такой системе можно установить скрытые двери, которые идеально вписываются в стену и остаются почти незаметными. Такой способ дизайна порадует как минималистов, так и любителей персонализации.

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В отличие от традиционной дверной коробки, полосы которой остаются видимыми на поверхности стены, элементы скрытой дверной коробки, полностью незаметны.

Великолепный дизайн / Фото homebook

После покраски или поклейки стен обоями остается видимой только створка. Это нетрадиционное решение понравится всем, кто заботится о гармоничном эффект дома.

Прекрасне рішення / Фото homebook

Двери со скрытой рамой выглядят ультрасовременно, что создает много возможностей для обустройства.

Скрытая рама позволяет полностью открыть дверь под углом 180 градусов. Это объясняется конструкцией дверей, у которых створка, рама и стенка не в одной плоскости, а петли встроенные в раму.

Невероятный пространство / Фото homebook

Вы можете выбрать традиционно открытую версию, внутрь или вариант, который даст возможность открыть дверь во внутреннюю часть комнаты, тогда как с другой стороны двери станут вровень со стеной.