В живописном городе Голд-Кост, который расположен на берегу Тихого океана, планируют построить помпезный комплекс стоимостью 800 милионов долларов. Проект предусматривает строительство трех башен, самая крупная из которых будет иметь 157 метров высоты.

Вам понравится Продуманность и умеренность: современные тренды в дизайне домашнего интерьера

Изюминкой этого проекта станут выступающие платформы с садами и бассейнами. Такая особенность башен прекрасно подойдет для теплого климата Австралии.

Шикарный дизайн / Фото The Urban Developer

Автором невероятного проекта является архитектурная студия Rothelowman из Мельбурна. Строительство башен должно начаться в 2022 году, а завершить проект планируют в 2024 году. Место, на котором планируют возводить комплекс, расположено в сказочном районе, который в народе называют "раем серферов". По плану здесь должны построить 792 квартиры, а подвесной бассейн со стеклянным дном разместят на 26 этаже.

Удобство и красота / Фото The Urban Developer

Каждая из башен будет иметь свое назначение. Первая и вторая – ориентированы на молодежь и семьи. Они будут иметь несколько бассейнов, бар, кафе, тренажерный зал и детский центр.

Комфортный комплекс / Фото The Urban Developer

Третий и самый высокий небоскреб предназначен для людей соответствующего возраста и статуса. Здесь планируют расположить библиотеку, комнаты для переговоров и подвесной бассейн.