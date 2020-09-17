Сделать из обычного окна место для релакса – заманчивое предложение. Улучшить пространство в своем доме может каждый. Какие идеи предлагают дизайнеры?

Оконные лавки и диванчики экономят место и создают дополнительный комфорт, рассказывает MuseumDesign.

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Уютное место для взрослых и детей можно обустроить фактически в каждом доме. Главное – правильное планирование пространства.



Диван на подоконнике создает дополнительное пространство / Фото MuseumDesign

Владельцы больших окон и широких подоконников могут использовать их, как дополнительный диван в гостиной. Гости и жители дома непременно будут проводить время на таком привлекательном месте для сидения.



В комнате появилась еще одна локация для отдыха и работы / Фото MuseumDesign

Дополнительное оконное кресло или диван в спальне позволяет побыть в одиночестве, не укладываясь в постель.



В маленькой квартире не придется выбирать между диваном и кроватью / Фото MuseumDesign

Такой вариант понравится владельцам однокомнатных квартир. Часто в таких помещениях пренебрегают полноценным спальным местом, устанавливая только диван.

Оконная мебель позволяет создать место для сидения, не загромождая пространство. Тогда для сна можно выбрать комфортную кровать.



Мебель на подоконнике становится любимым местом малышей / Фото MuseumDesign

С помощью окна в детской комнате также расширяют пространство. Подоконники можно оформить, как ниши для вещей, а сверху создать место для игр и даже дневного сна.



На этой кухне можно выпить кофе на подоконнике / Фото MuseumDesign

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Даже узкое окно можно сделать зоной для отдыха. Небольшое сиденье пригодится, если на кухне окажется мало стульев для гостей.



На таком сиденье приятно наслаждаться красивой панорамой / Фото MuseumDesign

В конце концов, подоконник можно использовать просто для того, чтобы любоваться пейзажем.

А еще здесь удобно читать, ведь в такие места всегда попадает максимум дневного света.



В этом уголке можно читать осенью и зимой, когда мало света / Фото Reddit

Простые идеи оформления оконного пространства не требуют больших средств. Создать уютный уголок можно самостоятельно.

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