Коллекция быстро получила популярность среди австралийских дизайнеров и архитекторов. Люди перенасытились инвентарем, который быстро выходит из моды и сосредоточились на высококачественных эксклюзивных изделиях, выпускаемых в небольших партиях.

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Работа Рэйчел – это интерпретация культовых работ известных мебельщиков и дизайнеров. Автор рассказывает, что именно вневременная эстетика современной Франции и Италии вдохновила ее на поиски новых форм, материалов и линий. Большинство единиц новой коллекции отсылают клиентов к винтажной продукции Royere.

Каждый предмет объединяет несколько материалов / Фото Racheldonath

Мои произведения не являются копиями и существенно отличаются от других переосмыслений Royere, – рассказывает Рейчел. На большую часть современного мира дизайна влияли одни и те же работы, существует сотня примеров произведений, вдохновленных знаковыми формами, все они похожи между собой, но не являются "плагиатом".

Рамы зеркал – ручная работа / Фото Racheldonath

Рейчел уделила особое внимание поддержке местных производителей, в Австралии изготавливались детали к изделиям – каменные столешницы, зеркала и лампы.



Кресла сделаны из экологичных материалов / Фото Racheldonath



В коллекции представлены вся необходимая мебель для гостиной / Фото Racheldonath

Сегодня Рейчел стремится масштабировать этический подход к дизайну. В ее планах – привлечь к работе специалистов из разных континентов, особое внимание будет уделено развивающимся странам. Таким образом дизайнер стремится улучшить финансовое состояние мастеров со всего мира.



Цена на мебель варьирует от 500 – 3600 долларов / Фото Racheldonath



Мраморный стол с коллекции / Фото Racheldonath