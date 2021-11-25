Международная премия Dezeen Awards создана для выявления лучших проектов и новых имен, а также для привлечения как можно более широкого круга участников. Победителей награждают не только за эстетическую привлекательность или инновации, но и их общественную пользу.

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Победителей выбирали среди более тысячи заявок, лучшим интерьером ресторана стал ресторан здорового питания “Їстетика”, расположенный в Киеве. Это проект известной украинской студии Yakusha Design.

Волшебный проект / Фото dezeen

Yakusha Design – студия живого дизайна и архитектуры, основанная Викторией Якушей в 2006 году. Студия создает проекты современной украинской архитектуры, удивительные интерьеры, а также развивает коллекцию мебели, света и декора.

Невероятное место / Фото dezeen

В киевском ресторане “Їстетика” дизайнеры использовали грубый бетон, который контрастирует с полированным камнем и гладкой сталью. Студия сосредоточилась на создании чистых линий и использовании натуральных или переработанных материалов. Проект разработан с использованием традиционных украинских техник.

Пространство достаточно сюрреалистичное и имеет интересное использование материалов и текстур. Дизайн настолько прост, но в него получается так много текстур с потрясающей композицией. Дизайнерам удалось создать общий чистый, простой интерьер, обладающий культурным оттенком, – прокомментировали свой выбор судьи Dezeen Awards.

Прекрасная атмосфера / Фото dezeen

Ресторан "Їстетика" открылся в Киеве весной 2021 года.