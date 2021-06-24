Преобразование старого дома в Калифорнии в стильный дизайнерский дом: фото до и после

Дом с тремя ванными и уютным двориком в скандинавском стиле. Простота и лаконичность интерьеров создает атмосферу для отдыха и семейных посиделок. Смотрите фото дома мечты.

Изображение к ремонту говорят сами за себя. Старый дом построен в 1940-х годах трансформировался с помощью дизайнеров Синтии и Дино Корелли – владельцев этого дома. Расположен в районе Болдуин-Виста в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Современный дом выполнен в скандинавском стиле с чистыми линиями и природными материалами.

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К ремонту / Фото design-milk.com

После ремонта / Фото design-milk.com

К ремонту / Фото design-milk.com

После ремонта / Фото design-milk.com

Дом имеет несколько ключевых особенностей: балочные потолки, пол из белого дуба, шкафы на заказ для кухни, кухонные столешницы из известняка в главной кухни и просторную входную зону.

Кухня / Фото acme-re.com

"Кухня шеф-повара" – это мечта каждого творца. Она включает шкафы, покрытые известняковой столешницей. Встроенная барная стойка предлагает идеальное место для утренней встречи. Вечером можно разместиться в частном открытом дворе возле кухни рядом с травяным садом.

Гостиная / Фото design-milk.com

Гостиная с выходом во двор / Фото design-milk.com

Дизайнеры сделали выбор в пользу натурального дерева, металлической фурнитуры, современной мебели и функциональных решений для дома.

Уютная спальня / Фото design-milk.com

Спальня с собственной ванной комнатой / Фото design-milk.com

Ванная комната / Фото design-milk.com

В доме можно насладиться тремя ванными, разработанными до совершенства с помощью плитки ручной работы, известняка и терракотовой пола. Сантехника – полакированная латунь.

Отдельностоящая ванна / Фото design-milk.com

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Еще один санузел / Фото design-milk.com

Площадь дома 2796 квадратных футов (260 квадратных метров). Дом оценивается в 1,875,000 долларов.