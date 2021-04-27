Во время ремонта у нас возникает вопрос, какое же напольное покрытие в кухне стоит выбрать. Существует немало вариантов, о преимуществах и недостатках самых популярных из них рассказали a.s.d.e.s.i.g.n в своем инстаграме.

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1. Керамическая плитка:

Преимущества:

легкая в уборке;

влагостойкая;

огромный выбор фактур, даже под дерево;

доступный диапазон цен.

Недостатки:

подвержена сколам, например, от падения тарелки;

скользкая поверхность;

быстро загрязняются швы;

холодный материал для ног.

Широкоформатная плитка упростит уход, однако она дороже / Фото инстаграм asdesign

2. Паркет, инженерная доска

Преимущества:

переносит влагу, если сразу вытереть (просто обдумайте и учтите сколько воды вы проливаете на кухне и как часто);

если у вас объединенная кухня и гостиная, то не надо "резать" пространство отделением кухонной зоны плиткой, можно все покрыть доской;

подвергается реставрации.

Недостатки:

если вы часто на кухне и всегда что-то прольете, то конечно, это не ваш вариант;

паркет не подходит для подогрева пола.

Паркет добавляет уюта и легкости интерьера / Фото инстаграм asdesign

3. Ламинат

(Выбирайте качественный и без фаски)

Преимущества:

дешевле чем другие материалы;

выдерживает влагу, если относиться к ламинату, как к паркетной доски и сразу вытирать пролитое;

можно заменить, например, поцарапанную доску.

Недостатки:

плохо изолирует звук, поэтому падение вилки, приравнивается к землетрясению.

Ламинат на кухне / Фото инстаграм asdesign

Но напомним, что ламинат не является экологическим материалом. Дизайнеры предпочитают паркетную доску.

4. Кварцвинил

Кварцвинилова плитка состоит из натурального кварца на 60-80 процентов и винила. Кварцевый песок – очень прочный минерал. Она не проводит электричество, не впитывает влагу и не стойкая к воздействию кислот и ультрафиолета. Присутствие кварца делает материал экологичным.

Преимущества:

влагостойкий материал;

хорошо изолирует звук;

износостойкий материал.

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Недостатки:

высокая стоимость;

очень тщательно выбирайте этот материал, потому что можно отдать большие деньги за линолеум нарезанный кусочками.

Кварцвинил в кухне / Фото инстаграм asdesign