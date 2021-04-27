Во время ремонта у нас возникает вопрос, какое же напольное покрытие в кухне стоит выбрать. Существует немало вариантов, о преимуществах и недостатках самых популярных из них рассказали a.s.d.e.s.i.g.n в своем инстаграме.
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1. Керамическая плитка:
Преимущества:
- легкая в уборке;
- влагостойкая;
- огромный выбор фактур, даже под дерево;
- доступный диапазон цен.
Недостатки:
- подвержена сколам, например, от падения тарелки;
- скользкая поверхность;
- быстро загрязняются швы;
- холодный материал для ног.
Широкоформатная плитка упростит уход, однако она дороже / Фото инстаграм asdesign
2. Паркет, инженерная доска
Преимущества:
- переносит влагу, если сразу вытереть (просто обдумайте и учтите сколько воды вы проливаете на кухне и как часто);
- если у вас объединенная кухня и гостиная, то не надо "резать" пространство отделением кухонной зоны плиткой, можно все покрыть доской;
- подвергается реставрации.
Недостатки:
- если вы часто на кухне и всегда что-то прольете, то конечно, это не ваш вариант;
- паркет не подходит для подогрева пола.
Паркет добавляет уюта и легкости интерьера / Фото инстаграм asdesign
3. Ламинат
(Выбирайте качественный и без фаски)
Преимущества:
- дешевле чем другие материалы;
- выдерживает влагу, если относиться к ламинату, как к паркетной доски и сразу вытирать пролитое;
- можно заменить, например, поцарапанную доску.
Недостатки:
- плохо изолирует звук, поэтому падение вилки, приравнивается к землетрясению.
Ламинат на кухне / Фото инстаграм asdesign
4. Кварцвинил
Преимущества:
- влагостойкий материал;
- хорошо изолирует звук;
- износостойкий материал.
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Недостатки:
- высокая стоимость;
- очень тщательно выбирайте этот материал, потому что можно отдать большие деньги за линолеум нарезанный кусочками.
Кварцвинил в кухне / Фото инстаграм asdesign