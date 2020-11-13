Официальный представитель TM Dimplex и TM Royal является спонсором клуба Bullterrier Jiu-jitsu club, а также его лучшего бойца и лидера Дороша Вадима.

Дорош Вадим Игоревич

(КМС) по джиу-джитсу, 1-й дан по традиционному джиу-джитсу, синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.

КМС по грэпплингу.

Финалист чемпионата Мира и Европы в разделах fighting и newaza.

Многократный чемпион Украины по бразильскому и японскому джиу-джитсу.

Лучший джитсер Украины 2018 года по версии UFBJJ.

Многократный победитель турниров по самбо, дзюдо, рукопашному бою, ММА, вольной борьбе и спортивной борьбе.

Тренер.

Instagram Вадима Дороша

Bullterrier Jiu-jitsu club имеет несколько филиалов и готовит как профессиональных спортсменов, так и прививает любовь к спорту у начинающих чемпионов. Десятки детей непрерывно посещают тренировки, где тренер Вадим передает маленьким ученикам свои знания и волю к победе.

Тренируясь с ранних лет, ребенок учится преодолевать трудности, у него формируется стержень и сила воли, а главное, правильное мировоззрение – нужно защитить, а не ударить.

Быть детским тренером – очень сложная работа. Нужно не только научить технике, но и быть хорошим психологом – вовремя поддержать ребенка, стать для него авторитетом и другом, вдохновить пройти долгий и трудный путь, чтобы добиться поставленной цели.

Вкладывая деньги в развитие спорта, мы вкладываем в будущее поколение, которое будет развивать и строить нашу страну.

Компания Dimplex (Ирландия) – родоначальник и мировой лидер по производству электрокаминов. Именно Dimplex создал первый электрокамин и постоянно работает над разработкой новых технологий визуализации пламени.

Детальнее про шоурум: Где купить электрокамин: самый большой шоурум электрокаминов в Украине

Благодаря огромному модельному ряду, возможно подобрать камин для абсолютно любого дизайна интерьера, от барокко до Hi-Tech. Электрокамин, в отличие от классического дровяного камина и биокамина, является полностью безопасным продуктом, так как для визуализации пламени не используется огонь.

При этом 3D электрокамины используют обычную воду и имеют полезное свойство – увлажнять воздух в помещении.

Детальнее о том, как работают электрокамины: 3D электрокамины: принцип работы и виды паровых каминов

Посмотреть вживую и протестировать электрокамины марки Dimplex (Ирландия) и Royal Flame (Китай) можно в шоуруме Dimplex по адресу: г. Киев, ул. Обсерваторная, 13/15 и ул. Анны Ахматовой, 35.

Получить профессиональную консультацию по каминам Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua, по бюджетным электрокаминам Royal Flame на сайте royal-flame.com.ua или по тел. 050 500 17 37 и 097 500 17 37.