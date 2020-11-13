Камины и спорт: представитель электрокаминов TM Dimplex и TM Royal развивает спорт в Украине
Официальный представитель TM Dimplex и TM Royal является спонсором клуба Bullterrier Jiu-jitsu club, а также его лучшего бойца и лидера Дороша Вадима.
Дорош Вадим Игоревич
- (КМС) по джиу-джитсу, 1-й дан по традиционному джиу-джитсу, синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.
- КМС по грэпплингу.
- Финалист чемпионата Мира и Европы в разделах fighting и newaza.
- Многократный чемпион Украины по бразильскому и японскому джиу-джитсу.
- Лучший джитсер Украины 2018 года по версии UFBJJ.
- Многократный победитель турниров по самбо, дзюдо, рукопашному бою, ММА, вольной борьбе и спортивной борьбе.
- Тренер.
Instagram Вадима Дороша
Bullterrier Jiu-jitsu club имеет несколько филиалов и готовит как профессиональных спортсменов, так и прививает любовь к спорту у начинающих чемпионов. Десятки детей непрерывно посещают тренировки, где тренер Вадим передает маленьким ученикам свои знания и волю к победе.
Тренируясь с ранних лет, ребенок учится преодолевать трудности, у него формируется стержень и сила воли, а главное, правильное мировоззрение – нужно защитить, а не ударить.
Быть детским тренером – очень сложная работа. Нужно не только научить технике, но и быть хорошим психологом – вовремя поддержать ребенка, стать для него авторитетом и другом, вдохновить пройти долгий и трудный путь, чтобы добиться поставленной цели.
Вкладывая деньги в развитие спорта, мы вкладываем в будущее поколение, которое будет развивать и строить нашу страну.
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Благодаря огромному модельному ряду, возможно подобрать камин для абсолютно любого дизайна интерьера, от барокко до Hi-Tech. Электрокамин, в отличие от классического дровяного камина и биокамина, является полностью безопасным продуктом, так как для визуализации пламени не используется огонь.
При этом 3D электрокамины используют обычную воду и имеют полезное свойство – увлажнять воздух в помещении.
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