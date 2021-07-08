Споры грибницы присутствуют в каждом помещении. Но для успешного их размножения необходимо тепло, влага и отсутствие естественного света, то есть все те факторы, которыми и отличается ванная комната. Влажность более 90% и высокая температура, провоцируют здесь быстрое развитие микроорганизмов. Из почти незаметных пятен они быстро разрастаются в целые колонии.

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Среди прочих причин появления плесени:



Почему возникает плесень в санузле / Фото Unsplash

отсутствие вентиляции . Застой воздуха приводит к размножению бактерий;

. Застой воздуха приводит к размножению бактерий; плохая гидроизоляция . Отсутствие качественной обработки приводит к накоплению влаги, что подпитывает споры;

. Отсутствие качественной обработки приводит к накоплению влаги, что подпитывает споры; если плесень появилась на поверхности, обработанной силиконовым герметиком, содержащим фунгициды – причина, скорее всего, в низком качестве продукта.

Чем опасны споры черной плесени

Этот тип плесени особенно коварен: он способен длительное время развиваться, никак не выдавая себя. Но даже незаметна плесень оказывает вред здоровью.

Черная плесень плохо держится на поверхностях и легко разлетаются ванной комнатой. "Зараженный" воздух, которым дышат жители домов с пораженными санузлами, может спровоцировать:

астму;

аллергию;

кандидоз.

Что делать, чтобы избежать плесени в санузле



Как избежать развития плесени в санузле / Фото Unsplash

1. Разберитесь с избытком влаги и отрегулируйте температуру

В санузле должны правильно работать системы отопления и вентиляции, иначе будут созданы идеальные условия для развития плесени. Проверьте систему вытяжки, а также установите теплый пол.

2. Убедитесь, что в ванной отсутствуют протекания

Обычно их сложно заметить, поэтому для полноценной диагностики воспользуйтесь услугами профессионалов, которые работаю с помощью:

влагомеров;

тепловизора;

манометров;

акустического течеискателя;

видеозондов;

электронный стетоскоп.

3. Не оставляйте в ванной мокрые полотенца и белье

Особенно, если у вас не работает система вентиляции.

Другие профилактические меры: