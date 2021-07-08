Споры грибницы присутствуют в каждом помещении. Но для успешного их размножения необходимо тепло, влага и отсутствие естественного света, то есть все те факторы, которыми и отличается ванная комната. Влажность более 90% и высокая температура, провоцируют здесь быстрое развитие микроорганизмов. Из почти незаметных пятен они быстро разрастаются в целые колонии.
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Среди прочих причин появления плесени:
Почему возникает плесень в санузле / Фото Unsplash
- отсутствие вентиляции. Застой воздуха приводит к размножению бактерий;
- плохая гидроизоляция. Отсутствие качественной обработки приводит к накоплению влаги, что подпитывает споры;
- если плесень появилась на поверхности, обработанной силиконовым герметиком, содержащим фунгициды – причина, скорее всего, в низком качестве продукта.
Чем опасны споры черной плесени
Этот тип плесени особенно коварен: он способен длительное время развиваться, никак не выдавая себя. Но даже незаметна плесень оказывает вред здоровью.
Черная плесень плохо держится на поверхностях и легко разлетаются ванной комнатой. "Зараженный" воздух, которым дышат жители домов с пораженными санузлами, может спровоцировать:
- астму;
- аллергию;
- кандидоз.
Что делать, чтобы избежать плесени в санузле
Как избежать развития плесени в санузле / Фото Unsplash
1. Разберитесь с избытком влаги и отрегулируйте температуру
В санузле должны правильно работать системы отопления и вентиляции, иначе будут созданы идеальные условия для развития плесени. Проверьте систему вытяжки, а также установите теплый пол.
2. Убедитесь, что в ванной отсутствуют протекания
Обычно их сложно заметить, поэтому для полноценной диагностики воспользуйтесь услугами профессионалов, которые работаю с помощью:
- влагомеров;
- тепловизора;
- манометров;
- акустического течеискателя;
- видеозондов;
- электронный стетоскоп.
3. Не оставляйте в ванной мокрые полотенца и белье
Особенно, если у вас не работает система вентиляции.
Другие профилактические меры:
- проветривайте санузел;
- старайтесь чистить систему вентиляции в ванной комнате;
- после влажной уборки протрите поверхности сухой тряпкой;
- заменяйте сантехнику сразу после поломки.