Планирование ремонта и принятие дизайнерских решений – достаточно сложный процесс. Но именно он позволит не только воплотить как можно больше желаний и идей, но и сэкономит средства.

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Трезвый подход

Не стоит пытаться воплотить 40 идей на 40 с лишним квадратных метрах. Это только подчеркнет небольшие размеры квартиры и наполнит пространство ненужными лишними деталями.

Для успешного результата надо избежать деталей, которые забирают пространство – высоких спинок, широких подлокотников и всего, что "съедает пространство". Также при заказе мебели нужно поставить на их место коробки и четко представить, сколько пространства останется.

Стиль, открытость и функциональность​ / Фото Pinterest

Планируем бюджет

Строительные материалы следует выбирать из средней ценовой категории. А вот декоративные детали можно найти за небольшие деньги на распродажах или блошиных рынках.

К мебели также нужно подходить с функциональной стороны – для небольших пространств идеальным вариантом являются трансформеры.

Также нужно учитывать, что до приблизительной сметы, которую вы составите, нужно добавить еще 30% – так сумма приблизится к реальной отметке.

Обманываем пространство

В небольших квартирах всегда нужно рассмотреть возможность объединения пространств и снос частей стены или перегородок.

Благодаря этому в квартире будет больше солнечного света, а визуально квартира будет выглядеть значительно просторнее.

Придерживаемся стиля

Сочетание нескольких стилей в маленькой квартире – не очень удачное решение. Лучше выбрать любимую стилистику и цвета и пытаться расставить акценты интерьера с их помощью.

Неудачное сочетание стилей или даже цветов испортит все впечатление от вашего дома, поэтому не стоит рисковать, если в этом нет никакой необходимости.