Как правильно выбрать кондиционер для дома: практические советы

Когда речь заходит о комфортном микроклимате среды, первое, о чем мы вспоминаем, – кондиционер. Именно он помогает отрегулировать температуру, очистить воздух от пыли и бактерий, а также нормализовать влажность в помещении. Но не все кондиционеры одинаково эффективны. Делимся с вами советами, которые помогут выбрать лучший прибор для вашего дома.

Современные кондиционеры – это многофункциональные гаджеты, оснащенные большим количеством практических опций. И теперь, кроме сплит-системы, мощности охлаждения и вида компрессора, придется обратить внимание на такие нюансы, как эконом режим, дистанционное управление и эффект флотации охлаждения. Как не потеряться в потоке инноваций и выбрать надежный кондиционер? Для начала – изучите особенности этих приборов и их основные функции.

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Какие основные функции должны быть в кондиционере

Как выбрать кондиционер / Фото Daikin

Выбирая кондиционер, обратите внимание на количество режимов. Большинство из них не только упростят эксплуатацию, но и позволят сэкономить на электроэнергии. Итак, что должно привлечь внимание прежде всего.

Энергосберегающий режим . Снижает потребление энергии и позволяет одновременно использовать другие приборы с высоким энергопотреблением.

. Снижает потребление энергии и позволяет одновременно использовать другие приборы с высоким энергопотреблением. Энергоэффективность в режиме ожидания. Во время этого режима, потребление электроэнергии сокращается на 80%.

Во время этого режима, потребление электроэнергии сокращается на 80%. Режим вентиляции. Для вашего комфорта кондиционер сможет создать поток свежего воздуха без его охлаждения или нагрева. Кроме этого, следует позаботиться, чтобы кондиционер владел функцией ступенчатого регулирования скорости вентилятора.

Для вашего комфорта кондиционер сможет создать поток свежего воздуха без его охлаждения или нагрева. Кроме этого, следует позаботиться, чтобы кондиционер владел Воздушный фильтр. Задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.

Задерживает частицы пыли, содержащиеся в воздухе, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха. Комфортный режим. В режиме охлаждения воздуха направляется в основном вверх, чтобы избежать холодных сквозняков, а в режиме нагрева – вниз, чтобы держать ваши ноги в тепле.

В режиме охлаждения воздуха направляется в основном вверх, чтобы избежать холодных сквозняков, а в режиме нагрева – вниз, чтобы держать ваши ноги в тепле. Режим регулирования влажности. Поможет убирать лишнюю влагу из воздуха, что особенно полезно для людей с аллергией или астмой. К тому же режим препятствует образованию плесени, грибка и сырости в помещении.

Поможет убирать лишнюю влагу из воздуха, что особенно полезно для людей с аллергией или астмой. К тому же режим препятствует образованию плесени, грибка и сырости в помещении. Тихая работа внутреннего блока. Благодаря этой функции вы сможете использовать кондиционер в любое время суток и не переживать за лишний шум. Это особенно полезно, если в вашей семье растут дети, которым необходим дневной сон.

Благодаря этой функции вы сможете использовать кондиционер в любое время суток и не переживать за лишний шум. Это особенно полезно, если в вашей семье растут дети, которым необходим дневной сон. Высокопроизводительный режим. Если в помещении слишком высокая или слишком низкая температура, ее можно быстро урегулировать, включив "форсированный режим".

Если в помещении слишком высокая или слишком низкая температура, ее можно быстро урегулировать, включив "форсированный режим". Автоматическая диагностика , которая упрощает техническое обслуживание кондиционера, информируя о неполадках оборудования.

, которая упрощает техническое обслуживание кондиционера, информируя о неполадках оборудования. Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева. Выбирайте модели с тепловым насосом, если планируете использовать автоматический выбор режима охлаждения или нагрева для достижения заданной температуры.

На рынке представлено немало торговых марок, которые обладают этим функционалом, но учтите, что не все кондиционеры охватывают перечисленные режимы в одной модели. Конечно, есть исключения. Немало блогеров и обозревателей техники сходятся во мнении, что заслуженным лидером, который объединил все потребности в одном кондиционере, является Daikin Sensira. Производитель отмечает, что его система – эталон современного и доступного кондиционера. При этом классический дизайн прибора прекрасно дополнит любой интерьер.

Дополнительные функции кондиционера, которые пригодятся

Дополнительные функции должны быть в кондиционере / Фото Daikin

Если же вы ищете расширенный функционал, обратите внимание на кондиционер Daikin Stylish. Кроме перечисленных базовых функций, блок предусматривает:

Эффект флотации охлаждения , который оптимизирует воздушный поток для обеспечения комфортного климата. Обратите внимание на конструкцию заслонок : в хороших моделях они лучше рассеивают температуру по всему помещению.

, который оптимизирует воздушный поток для обеспечения комфортного климата. : в хороших моделях они лучше рассеивают температуру по всему помещению. Интеллектуальный тепловой датчик , который определяет текущую температуру комнаты и распределяет воздух равномерно.

, который определяет текущую температуру комнаты и распределяет воздух равномерно. Трехмерное распределение воздушного потока , чтобы использовать автоматическую смену положения заслонок в горизонтальном и вертикальном направлении для обеспечения циркуляции потоков холодного или теплого воздуха даже в отдаленных углах больших помещений.

, чтобы использовать автоматическую смену положения заслонок в горизонтальном и вертикальном направлении для обеспечения циркуляции потоков холодного или теплого воздуха даже в отдаленных углах больших помещений. Flash Streamer. Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, содержащимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, а также устраняет неприятные запахи, обеспечивая чистый воздух.

Используя электроны для запуска химических реакций с частицами, содержащимися в воздухе, Flash Streamer расщепляет аллергены, такие как пыльца и грибковые аллергены, а также устраняет неприятные запахи, обеспечивая чистый воздух. Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр . Устраняет неприятные запахи, например, табака и домашних животных

. Устраняет неприятные запахи, например, табака и домашних животных Широкую дизайнерскую линейку, которая подчеркнет уникальность каждой комнаты.

Если вы проводите много времени вне дома, вам понадобится дистанционный контроллер. Таким образом вы сможете управлять кондиционером с помощью смартфона и возвращаться в дом, где уже настроен комфортный микроклимат.

Что учесть при выборе кондиционера



Учтите особенности помещения / Фото Daikin

Казалось бы, здесь все очевидно: каждый кондиционер охлаждает, подогревает и освежает воздух. Но не все так просто. Прежде чем купить кондиционер, учтите, в каком помещении будет происходить монтаж, его площадь, сколько людей проводят там время. Это позволит покрыть полный спектр потребностей и не опустить ни одной основной или дополнительной функции.

Не только площадь помещения

Чем больше площадь помещения, тем больше должна быть мощность кондиционера. В инструкции к моделям вы увидите указание о максимальной площади кондиционирования, однако только этого параметра может оказаться мало.

Учтите также:

на какую сторону выходят окна (солнечную / теневую);

климатическую зону помещения;

какие источники тепла уже установлены в помещении (в том числе и электрооборудования).



Кондиционер в детской комнате должен выполнять максимум функций / Фото Pexels

В квартирах, окна которых выходят на солнечную южную сторону, лучше устанавливать кондиционеры большей мощности. Для кухонь и детских можно подобрать менее мощные модели. Поскольку детям следует обеспечить чистый воздух, от бюджетного варианта придется отказаться.

Если вы ищете систему кондиционирования воздуха для помещения менее 35 квадратов, следует остановить свой выбор на настенных сплит-системах. Для многокомнатной квартиры лучшее решение – несколько кондиционеров, или мультисплит.

Влажность помещения



Кондиционеры Daikin оснащены хладагентами и компрессорами собственного производства / Фото Daikin

Вы могли неоднократно слышать, что кондиционеры "пересушивают" воздух. Если у вас без того сухой воздух, эксперты рекомендуют обратить внимание на сплит-систему, которая будет не только охлаждать, но и очищать и ионизировать воздух. Кстати, и здесь эксперты сходятся на продукции Daikin. Такой выбор не случаен. Во-первых, каждая модель оснащена хладагентами и компрессорами собственного производства. Во-вторых, инновационные разработки компании помогут выровнять микроклимат как в помещении с повышенной влажностью, так и в сухих квартирах. Среди кондиционеров бренда и такой, что увлажняет воздух. Если эта задача является приоритетной – обратите внимание на Ururu Sarara.

Количество людей, живущих в доме

Еще один интересный факт: в спокойном состоянии люди выделяют примерно 100 Ватт тепла. Поэтому перед покупкой кондиционера учтите, сколько человек обычно находится в помещении.

Для оперативного и качественного подбора кондиционера воздуха, воспользуйтесь услугами специалиста-инсталлятора, который поможет рассчитать количество входящего тепла и предложит оптимальные модели.