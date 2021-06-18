Архитектурные студии и строители, которые работали над этими проектами, подходят к процессу реконструкции абсолютно четко и последовательно. Результат – соответствующий. Старые и заброшенные помещения трансформировались до неузнаваемости. Подборка самых интересных из них – дальше.

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Дом в нормандском стиле стал значительно удобнее

Дом 1927 года сохранил свою первоначальную сдержанность / Фото Dwell

С улицы выглядит, будто этот дом совершенно не изменился после реконструкции. Отчасти это правда – архитекторы приложили немало усилий, чтобы сохранить оригинальный кирпич, не нарушить центральную башню и позаботиться о первоначальном зонировании. Но предыдущий владелец не учел выхода на задний двор, где, кроме этого, находилась отрезанная пристройка.

Архитекторы из студии Chadbourne + Doss заменили старую изолированную конструкцию, добавив к фасаду больше стали и стекла. Таким образом проект расширил свой жилой потенциал и получил выход на задний двор.

Семья, которая обустроила дом для йоги

Дом для йоги / Фото Dwell

Когда преподаватель йоги, проживавшая в обычном доме, построенном в 1967 году, решила перенести сюда свою студию, пришлось несколько изменить экстерьер и внутреннюю планировку дома.

Реконструкция расширила пространство дома для будущих классов. А снаружи появилась просторная терраса для занятий в теплые дни.



Терраса для занятий / Фото Dwell

Снос перегородок может стать лучшим решением

Отказ от стены расширил пространство / Фото Dwell

Студия SHED Architecture + Design убеждает клиентов, что нет единственного правильного подхода к реконструкции. Чтобы понять, что нужно тому или иному пространству, придется оценить состояние здания, его возможности, а также потребности жителей.

В этом доме была только одна проблема – неудобная перегородка, отделявшая кухню от гостиной. Из-за этого обе комнаты выглядели темно, несмотря на то, что в помещении было много окон. Снос стены позволил решить эту проблему и осовременить пространство.

Борьба с запутанным планированием

Как разумно перепланировать старое помещение / Фото Dwell

Владельцы старых частных домов знают, насколько запутанными бывают их планирования. Часто наслоение эпох проявляется дополнительными коридорами, нелогичными пристройками и комнатами в центре комнат. Это случилось и с этим домом 1921 года.

Чтобы упростить запутанное планирования, студия SHED Architecture + Design уменьшила размеры крыльца, расширила зону для встреч и отдыха, а также установила наружные лестницы, которые облегчают передвижение домом. Перепланировка позволила освободить место для камина в гостиной, а лаконичные перегородки выполняют функцию как опорной конструкции, так и шкафов для хранения вещей.

Мрачное помещение становится центром калифорнийских серферов

Как перепланировать кухню / Фото Dwell

Ранее вытяжка закрывала окно и преграждала свет. Ситуацию усугубляла и коричнево-серая палитра, использованная для отделки стен и пола.

Архитекторы решили установить опорную колонну и большие алюминиевые раздвижные двери, чтобы из дома открывался вид на пляж. Ландшафт вдохновил и на кардинальное обновление интерьера. Мраморные плиты, мебель из белого дуба и пол с терраццо создают впечатление, что после ремонта жильцы попали в совершенно другое помещение.

Реконструкция возвращает к жизни заброшенное помещения

Дом с панорамными окнами после реконструкции / Фото Dwell

Несколько лет в этом внешне неприметном помещении никто не проживал. Неудобный гараж и старомодные двери портили его вид, однако, войдя внутрь, открывался невероятный пейзаж.

Эксперты из SHED Architecture + Design слегка реорганизовали интерьер, использовав потенциал помещения на полную. Широкие стеклянные двери из ели очертили границы минималистической гостиной, а обновленная терраса стала лучшим местом для созерцания невероятного пейзажа.