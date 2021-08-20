Как правильно разместить коврик в гостиной, столовой и спальне: советы с фотопримерами

Первое, что следует сделать перед меблировкой помещения, решить, где будут располагаться ковры. Найти идеальное решение для вашего помещения может быть сложно, поэтому мы решили помочь определиться с правильным размером для разных комнат. Сохраняйте полезную памятку!

Зонирование пространства – такая же важная функция ковра, как и эстетичность, которую он вносит в помещение. Выбирая ковер, важно учитывать площадь, мебель, которая будет стоять в этой зоне, а также связь между всеми элементами интерьера.

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Чтобы не просчитаться с размером, попробуйте заранее измерить параметры, наклеив на пол малярный скотч и измерив полученную площадь. Замеры помогут выбрать правильный размер ковра в магазине.

Как расположить ковер в столовой

Схематическое расположение ковра в столовой / Фото House Beautiful

Ковер в столовой должен полностью объединить зону стола. Желательно располагать его посередине и убедиться, что стол и стулья не выходят за его пределы. При этом учтите, что задние ножки стульев должны располагаться на ковре даже тогда, когда на нем кто-то сидит.

Как расположить ковер в столовой / Фото Pinterest

Если вы не знаете, какой размер выбрать, выдвиньте все стулья вокруг стола, их задние ножки станут идеальным маркером.

Как расположить ковер в гостиной

Схематическое расположение ковра в гостиной / Фото House Beautiful

Подобрать коврик для гостиной – более сложная задача, поскольку его размер зависит от площади пространства и ваших планов по использованию помещения. Есть 3 базовые сценарии, которые помогут вам приобрести правильный ковер:

Для небольших гостиных вы можете выбрать коврик, который разместится между мебелью или под журнальным столиком.

В комнатах среднего размера купите коврик побольше и разместите на нем диван. Причем делать это нужно так, чтобы на ковре располагались только передние ножки.

В просторных гостиных ковер должен занимать максимум пространства.

Ковер в большой гостиной / Фото Pinterest

Если вы пытаетесь разделить различные зоны открытой гостиной, попробуйте использовать сразу несколько ковров.

Как расположить ковер в спальне

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Схематическое расположение ковра в спальне / Фото House Beautiful

Размер ковра для спальни зависит от размера кровати. Если ваша кровать размера "queen-size" варьирует от 2 – 3 метров, стоит выбрать ковер длиннее на 1 метр.

Что касается размещения коврика, есть несколько базовых вариантов, но лучший из них – подложить ковер под кровать. Вам нужно положить коврик перпендикулярно к месту, где будет располагаться кровать и дотянуть его до прикроватных тумб, остановившись перед ними. Ровно по центру ковра установите спальное место.

Дорожка вместо ковра в спальне / Фото Pinterest

Если вы не хотите тратиться на большой ковер, просто установите 2 прямоугольные дорожки по обе стороны кровати.