Как правильно обустроить маленькую гостиную: советы дизайнера
Современные планировки квартир не всегда позволяют сделать гостиную просторной. Если у вас маленькая гостиная, а хочется сделать ее уютной и визуально просторнее, то этот материал точно пригодится.
Источник:Инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Небольшое помещение можно увеличить с помощью специальных приемов. Дизайнеры студии a.s.d.e.s.i.g.n. рассказали, какой должна быть каждая составляющая комнаты.
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Диван:
- Нейтральный цвет.
- На ножках (чем больше пространства пола мы видим, тем большим воспринимаем пространство).
- Пропорционален размерам комнаты (не слишком ли большой, но не слишком маленький).
- Чистые линии дивана (без помпезных ручек и подлокотников, вставок и орнамента; все лаконично и минималистично).
Диван в гостиной / Фото инстаграм asdesign
Кресло:
- Лучше заменить полукреслами – это некий мягкий стул, сейчас представлен в разнообразных формах и фактурах.
- Принцип легкости – такой же, как и с диваном: на ножках, простой формы.
- Можно поэкспериментировать с цветом, сделав его акцентным.
Кресло в гостиной / Фото инстаграм asdesign
Зона ТВ :
- Подвесной тумба (помним о принципе "больше пола – больше пространства»).
- Простая форма (без ручек и полочек, желательно удлиненная от стены к стене).
- Цвет сдержанный, гармоничный с интерьером.
- Если использовать led-подсветка снизу, будет настоящая магия невесомости.
Зона ТВ в гостиной / Фото инстаграм asdesign
Ковер:
- Используйте светлый цвет, без принта .
- Не покрывайте все пространство комнаты ковром, просто выделите зону дивана и столика.
Ковер в гостиной / Фото инстаграм asdesign
Шторы:
- Используйте легкую, светлую, полупрозрачную тюль, чтобы добавить пространства и легкости.
- Шторы, простые и лаконичные, с хорошими фалдами (сборками) они сделают эффект высокого потолка.
- Штора и тюль на всю высоту стены с окном.
Шторы в гостиной / Фото инстаграм asdesign
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Журнальный столик:
- Используйте стекло или акрил.
- На ножках, для визуальной легкости.
- Закругленная форма визуально кажется меньше, чем с острыми углами.
Журнальный столик в гостиной / Фото инстаграм asdesign
Зеркало:
- Один из весомых принципов увеличения пространства.
- Большого размера (например, от пола до потолка).
- Напротив окна (для отражения света).
Зеркало в гостиной / Фото инстаграм asdesign
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