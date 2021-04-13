Современные планировки квартир не всегда позволяют сделать гостиную просторной. Если у вас маленькая гостиная, а хочется сделать ее уютной и визуально просторнее, то этот материал точно пригодится.

Небольшое помещение можно увеличить с помощью специальных приемов. Дизайнеры студии a.s.d.e.s.i.g.n. рассказали, какой должна быть каждая составляющая комнаты . Читайте также Дизайн будущего: как может выглядеть интерьер в 2100 годах – фото Диван: Нейтральный цвет.

На ножках (чем больше пространства пола мы видим, тем большим воспринимаем пространство).

Пропорционален размерам комнаты (не слишком ли большой, но не слишком маленький).

Чистые линии дивана (без помпезных ручек и подлокотников, вставок и орнамента; все лаконично и минималистично). Диван в гостиной / Фото инстаграм asdesign Кресло: Лучше заменить полукреслами – это некий мягкий стул, сейчас представлен в разнообразных формах и фактурах.

Принцип легкости – такой же, как и с диваном: на ножках, простой формы .

Можно поэкспериментировать с цветом , сделав его акцентным . Кресло в гостиной / Фото инстаграм asdesign Зона ТВ : Подвесной тумба (помним о принципе "больше пола – больше пространства»).

Простая форма (без ручек и полочек, желательно удлиненная от стены к стене ).

Цвет сдержанный , гармоничный с интерьером.

Если использовать led-подсветка снизу , будет настоящая магия невесомости . Зона ТВ в гостиной / Фото инстаграм asdesign Ковер: Используйте светлый цвет , без принта .

Не покрывайте все пространство комнаты ковром, просто выделите зону дивана и столика . Ковер в гостиной / Фото инстаграм asdesign Шторы : Используйте легкую, светлую, полупрозрачную тюль , чтобы добавить пространства и легкости.

Шторы, простые и лаконичные , с хорошими фалдами (сборками) они сделают эффект высокого потолка.

Штора и тюль на всю высоту стены с окном . Шторы в гостиной / Фото инстаграм asdesign Читайте также Подборка интерьеров в пастельных тонах, которые всегда в моде фото Журнальный столик: Используйте стекло или акрил .

На ножках , для визуальной легкости.

Закругленная форма визуально кажется меньше, чем с острыми углами. Журнальный столик в гостиной / Фото инстаграм asdesign Зеркало: Один из весомых принципов увеличения пространства .

Большого размера (например, от пола до потолка).

Напротив окна (для отражения света). Зеркало в гостиной / Фото инстаграм asdesign Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Anastasia (@asdesign)