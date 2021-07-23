Как правильно использовать кожу в интерьере: стильные идеи декора
Источник:инстаграм design dizart
Кожа в интерьере всегда была признаком шика и роскоши. Но современный дизайн предполагает использование этого материала не только на диванах, креслах и диванах.
Сегодня кожа используется для отделки стен, потолка и пола, а также для создания отдельных предметов декора. Эти элементы выглядят более "легкими" по сравнении со своими предшественниками, они вписываются в различные стили, имеют разнообразную форму и цвета.
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Кожа и высококачественная экокожа могут прослужить в течение длительного периода. Среди других преимуществ материала – простота уборки. Разлив что-то на кожу, вы просто можете протереть загрязненное место влажной салфеткой.
Использование
Современная кожаная мебель
Кожаное кресло / Фото Pinterest
Кожаные современная мебель / Фото Pinterest
Кожаные настенные панели
Кожаная обивка стен / Фото Pinterest
Декор
Обивка – не единственное назначение кожи в интерьере. Декор и фурнитура также хорошо сочетаются с кожаными элементами.
Декор из кожи / Фото инстаграм design dizart
Декор из кожи / Фото инстаграм design dizart
Декор из кожи / Фото инстаграм design dizart