Как правильно использовать кожу в интерьере: стильные идеи декора

Кожа в интерьере всегда была признаком шика и роскоши. Но современный дизайн предполагает использование этого материала не только на диванах, креслах и диванах.

Сегодня кожа используется для отделки стен, потолка и пола, а также для создания отдельных предметов декора. Эти элементы выглядят более "легкими" по сравнении со своими предшественниками, они вписываются в различные стили, имеют разнообразную форму и цвета.

Интересно Как обеспечить идеальный микроклимат дома: 5 действенных способов

Кожа и высококачественная экокожа могут прослужить в течение длительного периода. Среди других преимуществ материала – простота уборки. Разлив что-то на кожу, вы просто можете протереть загрязненное место влажной салфеткой.

Использование

Современная кожаная мебель



Кожаное кресло / Фото Pinterest



Кожаные современная мебель / Фото Pinterest

Кожаные настенные панели



Кожаная обивка стен / Фото Pinterest

Декор

Обивка – не единственное назначение кожи в интерьере. Декор и фурнитура также хорошо сочетаются с кожаными элементами.



Декор из кожи / Фото инстаграм design dizart



Декор из кожи / Фото инстаграм design dizart



Декор из кожи / Фото инстаграм design dizart