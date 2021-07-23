Сегодня кожа используется для отделки стен, потолка и пола, а также для создания отдельных предметов декора. Эти элементы выглядят более "легкими" по сравнении со своими предшественниками, они вписываются в различные стили, имеют разнообразную форму и цвета.

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Кожа и высококачественная экокожа могут прослужить в течение длительного периода. Среди других преимуществ материала – простота уборки. Разлив что-то на кожу, вы просто можете протереть загрязненное место влажной салфеткой.

Использование

Современная кожаная мебель

​Шкіряне крісло
Кожаное кресло / Фото Pinterest

​Шкіряні сучасні меблі
Кожаные современная мебель / Фото Pinterest

Кожаные настенные панели

Шкіряна оббивка стін
Кожаная обивка стен / Фото Pinterest

Декор

Обивка – не единственное назначение кожи в интерьере. Декор и фурнитура также хорошо сочетаются с кожаными элементами.

Декор зі шкіри
Декор из кожи / Фото инстаграм design dizart


Декор из кожи / Фото инстаграм design dizart


Декор из кожи / Фото инстаграм design dizart