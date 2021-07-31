Если вы не продумаете плана или не определите свои приоритеты, капитальный ремонт кухни может стать длительным процессом и потянуть максимум бюджета. Чтобы сделать кухню удобной, дизайнеры советуют придерживаться 5 основных советов. Помните о них во время ремонта и вам обязательно понравится конечный результат.

Читайте также Какую сплит-систему выбрать: обзор базовых характеристик

Выберите цветовую палитру



Сочетание серого и пастельных тонов на кухне / Фото The Spruce

В первую очередь подумайте, как выглядит кухня вашей мечты. Вы видите белые фасады или теплый цвет дерева? Стиль, который вы выберете, повлияет также на напольную плитку, кухонный фартук и декор.

Что советуют дизайнеры

Нейтральные тона с тонким узором – всегда универсальный выбор. Дизайнеры советуют сочетание серого и пастельных тонов. Плитка не должна быть излишне текстурной, поскольку это приведет к ее быстрому загрязнению. Геометрические фартуки – еще один стильный тренд, который придаст кухне приятного акцента. Материалы, которые вы используете на кухне, должны быть прочными и водонепроницаемыми.

Найдите идеальные столешницы и шкафы



Обратите внимание на материалы, которые будут надежными в эксплуатации и будут легко чиститься / Фото Pinterest

Шкафы и столешницы повлияют на внешний вид кухни и то, как она функционирует.

Что советуют дизайнеры

Установите и нижние, и верхние шкафы. Так вы эффективно задействуете все имеющееся пространство кухни и организуете благоустроены места для хранения.

Обратите внимание на материалы, которые будут надежными в эксплуатации и будут легко чиститься. Лучшие кухни изготавливают из натурального дерева – такие гарнитуры не деформируются из-за влажности. Пропитанный смолами МДФ – бюджетней вариант, который поможет сэкономить без потери красивого внешнего вида фасадов.

Это же касается и столешницы. Она должна выдержать годы приготовления на кухне. Акрил, кварц и природный камень – не самые дешевые варианты, однако, устанавливая их, вы получите гарантию, что столешницу не придется менять через несколько сезонов.

К теме Дизайнеры интерьеров назвали 11 противоречивых решений, которых следует избегать на кухне

Освещение

Вам нужно много источников света для приготовления пищи, но если оно будет слишком ярким – вам будет неудобно находиться в кухне.

Что советуют дизайнеры

Светильники способны усилить вашу личную эстетику. Для элегантной современной кухни выберите черный промышленный купольный светильник, если вам ближе природные материалы – остановите выбор на подвесном светильнике из ротанга.

Кроме потолочного освещения, оборудуйте встроенные светильники или светодиодную ленту в рабочей зоне (столешницы и мойка).

Выберите оптимизированы устройства

Техника также является элементом интерьера. Без этого никак. Поэтому стоит обратить вид на ее внешний вид.

Что советуют дизайнеры

Когда вы покупаете бытовую технику, ищите варианты, которые сочетают функциональность с красивым обтекаемым дизайном. Холодильник из нержавеющей стали с утопленными ручками или замаскированная под фасад кухни посудомоечная машина, которая автоматически открывается после мытья посуды, – то, что нужно, чтобы совместить эстетику и функцию.

Обновите раковину



Найдите глубокую раковину / Фото town-n-country-living

Вы будете удивлены, насколько модернизированная раковина может повлиять на приготовление пищи.

Что советуют дизайнеры

Найдите глубокую раковину, чтобы с легкостью вымыть даже самую большую кастрюлю. Обратите внимание на кран. Ищите тот, у которого есть спускаемый шланг. Дополнительный балл, если в комплект входит встроенный дозатор для моющего средства и мыла.