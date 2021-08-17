Среди главных аргументов в пользу того или иного материала является долговечность, простота уборки, эстетическая привлекательность и продолжительность использования. Следует также помнить, что дешевая альтернатива не всегда может иметь надежное качество.

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Сложный в уходе текстиль

Правильно подобранный текстиль украсит любую кухню. Однако большое количество непрактичного текстильного декора делает интерьер неуклюжим. Скатерти, шторы, полотенца должны быть стильными и соответствовать общей атмосфере в кухне. Не подойдут такие ткани как бархат, шелк или лен – кухонные шторы из них придется чаще стирать, а эти материалы довольно капризны в стирке, и потом их сложно разгладить.

Правильный текстиль поможет создать душевную атмосферу / Фото Livemaster

Ковер

Ковер на кухне – не слишком хорошая идея, ведь ковры чистить гораздо сложнее, чем твердые поверхности, и во время приготовления происходит много разливов и брызг. Существуют более мягкие, теплые материалы, которые вы можете использовать, кроме ковра. Например, деревянная или пробковый пол, теплый пол или небольшие коврики только для рабочей зоны.

Ковер на кухне стоит выбирать с коротким ворсом и темного цвета / Фото Livemaster

Ковролин

Пол на кухне должен быть практичным и удобным в уходе. Часто на кухонный пол может упасть еда, вылиться жидкость или рассыпаться красящая специя. Ковролин – материал, который трудно очищается и требует тщательного ухода, который на кухне трудно обеспечить.

Ковролин является магнитом для пыли / Фото Reddit

Светлая затирка для плитки

Затирка предназначена для заполнения зазоров между плитками. Светлый цвет затирки на кухне будет быстро загрязняться, на ней видны все следы приготовления или грязи. Фугу на кухне стоит выбирать темных цветов.

Затирка для плитки – важный элемент декора / Фото Driven by Decor

Мрамор

Мрамор – очень роскошный материал, его вид доставляет эстетическое удовольствие в любое пространство. Однако использование мрамора на кухне имеет немало недостатков. Мрамор – природный пористый камень, а это значит, что он очень легко поцарапается и испачкается.

При расколе мрамор почти не подлежит ремонту / Фото Architectural Digest

Линолеум

Одним из преимуществ линолеума является его дешевизна и простая технология укладки. Однако этот материал достаточно капризен в использовании и может быть даже опасной на кухне. Например, он требует ровной поверхности пола, иначе любая неровность будет видна. Если пролить на линолеум жидкость, можно легко поскользнуться. Поскольку это искусственный материал, он не дышит, а это может привести к образованию грибка.

Линолеум не является экологически чистым продуктом / Фото Dumpsters.com