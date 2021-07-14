Правила контраста в интерьере: шпаргалка от декоратора

Интерьер дома – это об индивидуальности и гармонии. В хорошей композиции не хочется ничего изменить: ни добавить, ни прибавить. И чтобы достичь такого эффекта, следует знать основы построения интерьерной композиции.

Существует немало правил создания идеальной композиции. О самом главном из них рассказала декоратор Анастасия Павлова. Собрали самое интересное о правилах контраста и как достичь баланса в интерьере.

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В интерьерах удачно срабатывает принцип контраста. Это лишает помещение плоскости и создает дополнительную динамику. Как это работает?

Круг удачно балансирует квадрат и наоборот



Используйте различные формы / Фото Pexels

Частая ошибка при обустройстве интерьеров – использование исключительно прямых углов и четких линий. Добавьте хотя бы один круглый элемент. Им может быть и зеркало, и стол, и любой декор.

Горизонтальные линии стоит совместить с вертикальными



Позаботьтесь о вертикальные элементы / Фото Pexels

Горизонтальные линии – диван, полки, стол "заземляют" интерьер, лишая его динамики. Разместите вертикальный торшер или вазон, которые вытянуть общее пространство.

Контраст фактур



Смешайте различные фактуры / Фото Pexels

Интерьер в котором использованы одинаковые фактуры выглядит странно, поэтому смело сочетайте твердое с мягким, матовое с глянцевым, шершавое с гладким.

Некоторые дизайнеры наоборот тщательно подбирают одинаковые фактуры и формы, чтобы связать интерьер в плане ритма, но повторение должно использоваться грамотно, иначе – дом рискует остаться без динамики и объема.