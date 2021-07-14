Существует немало правил создания идеальной композиции. О самом главном из них рассказала декоратор Анастасия Павлова. Собрали самое интересное о правилах контраста и как достичь баланса в интерьере.
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В интерьерах удачно срабатывает принцип контраста. Это лишает помещение плоскости и создает дополнительную динамику. Как это работает?
Круг удачно балансирует квадрат и наоборот
Используйте различные формы / Фото Pexels
Частая ошибка при обустройстве интерьеров – использование исключительно прямых углов и четких линий. Добавьте хотя бы один круглый элемент. Им может быть и зеркало, и стол, и любой декор.
Горизонтальные линии стоит совместить с вертикальными
Позаботьтесь о вертикальные элементы / Фото Pexels
Горизонтальные линии – диван, полки, стол "заземляют" интерьер, лишая его динамики. Разместите вертикальный торшер или вазон, которые вытянуть общее пространство.
Контраст фактур
Смешайте различные фактуры / Фото Pexels
Интерьер в котором использованы одинаковые фактуры выглядит странно, поэтому смело сочетайте твердое с мягким, матовое с глянцевым, шершавое с гладким.
Некоторые дизайнеры наоборот тщательно подбирают одинаковые фактуры и формы, чтобы связать интерьер в плане ритма, но повторение должно использоваться грамотно, иначе – дом рискует остаться без динамики и объема.