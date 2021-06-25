Дизайнеры интерьера делятся правилами декора, которые вы должны усвоить до 30 лет

Жизнь до 30 лет – это постоянные переезды, арендованные квартиры, разные города и районы. И только на пороге нового, более стабильного десятилетия, люди задумываются о покупке собственного жилья. Это означает, что к тому времени каждый должен усвоить базовые правила обустройства дома.

Мебель, унаследованная от арендодателя теперь не соответствует вашему стилю жизни. Матрас и постельные принадлежности, купленные много лет назад, стоит заменить на более удобные варианты. Это же касается и кресла для работы. В целом эксперты говорят, что 30 лет – особенно драматический момент в жизни, поскольку люди начинают осознавать, какие вещи больше не приносят им удовольствие и погружаются в поиски истинных ценностей, которые будут с ними надолго.

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Это возраст, когда люди чувствуют себя комфортнее наедине с собой и разумнее тратят время, деньги и энергию. При чем тут дизайн? Все просто. Именно с помощью правильного интерьера можно почувствовать себя собой и наслаждаться каждым моментом, проведенным в доме. Конечно, это возможно только тогда, когда вы освоите основные правила декора помещений.

О выборе мебели

Винтаж



Отреставрированный винтаж дополнит ваш интерьер / Фото Pexels

Винтажная мебель, которая перешла к вам от семьи, друзей или была найденная на блошином рынке – отличный способ вырвать ваш интерьер с временных рамок, сделав его классическим и вечным.

Зеркала

В отличие от произведений искусства, которые только украшают помещение, зеркало визуально расширяет пространство. Этот элемент может дублировать окно, рассеивая естественный свет, поэтому чем больше в квартире зеркал, тем лучше.

Как выбрать коврик

Выбирая коврики, помните, что лучше подобрать слишком большой размер, чем слишком маленький. Куцые ковры в гостиных или спальнях выглядит особенно неуместно. Если же вы приобрели слишком большой размер для открытой планировки – позвольте ковру перетекать в другую зону. В случае со стенами – обрежьте часть, которая мешает.

Помните, что вы можете обрезать слишком большой ковер, но не сможете растянуть короткий.

Ковер для гостиной и зоны отдыха должен быть настолько широким, чтобы на нем помещались ножки кресла, стульев или дивана.

Почему именно натуральные материалы

Мебель и декор из натуральных материалов – это выгодная инвестиция в будущее. Обеденный стол из дерева, мраморная столешница и полка из ротанга (без пластиковых вкраплений) – пример вещей, которые без проблем выдержат испытание временем.

Натуральные материалы не выходят из моды и вы сможете использовать их снова и снова, даже если будете переезжать или кардинально менять стиль интерьера.

Как создать порядок



Выбирайте мебель из закрытыми ящиками / Фото Pexels

Выбирайте мебель с закрытыми ящиками для хранения, а также модели с большим количеством секций. Благодаря этому вы используете пространство с пользой и обеспечите визуальный порядок.

На прикроватных тумбочках расположите маленькие красивые ящики, где вы сможете хранить все, что обычно накапливается около кровати и создает беспорядок.

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Выбор цвета

Как правильно подобрать цвет для стен

Цвет комнаты меняется в зависимости от количества света, которое попадает с улицы.

Чтобы не совершить ошибку, окрасив комнату в цвет, который хорошо выглядит на палитре, но плохо работает в пространстве, сначала покрасьте ним большой лист бумаги и прикрепите его к стене. Посмотрите, как он будет меняться утром, в обед и вечером. Если вас удовлетворяет результат – смело переходите к покраске.

Как сочетать цвета

Пастельный с темными элементами украсит пространство / Фото Pexels

Нейтральные цвета и текстуры – то вечное, что никогда не выйдет из моды. Но не спешите красить все помещение в один тон. Сначала проведите небольшое исследование. Сопоставьте понравившиеся нейтральные тона с темными акцентами. Если вы почувствовали, что ваше пространство ожило, попробуйте использовать это сочетание в интерьере.

Почему не стоит белить потолок в белый

Если убрать белый цвет, в вашем доме исчезнет резкий контраст между потолком и стенами, а значит – вы сможете покрасить комнату в интересные и яркие цвета.

О произведениях искусства

Не бойтесь связаться с художниками



Коллекционируйте произведения искусства / Фото Pexels

Многие люди боятся заказывать произведения искусства, ведь существует стереотип, что это – исключительно для богатых. Впрочем, множество начинающих художников хотят получить возможность поработать над дополнением к интерьеру. Попробуйте уточнить цену и только тогда сравнивайте, соответствует ли это вашему бюджету.

Приступите к коллекционированию как можно раньше

Независимо от того, где вы живете, у вас всегда будут стены – чистый холст для демонстрации произведений искусства. Постепенно инвестируйте в работы из местных ярмарок, керамических студий и небольших галерей.

Как правильно разместить серию картин

При вывешивании серии всегда вешайте работы на уровне глаз.

Планирование

Об минимализме



Почему стоит использовать минимализм в интерьере / Фото Pexels

Чем меньше беспорядка, тем больше в комнате покоя и гармонии. Откажитесь от всего, что вы не будете использовать в быту и минимализм даст вам ощущение легкости.

Как подобрать правильный размер мебели

Умение сбалансировать размеры мебели в комнате является жизненно важным навыком. Используйте коллажи и калькуляторы расчета площади. Если вы боитесь сделать ошибку – обратитесь за консультацией архитекторов или дизайнеров.

При выборе мебели носите с собой карманную рулетку

Одним из важнейших аспектов дизайна интерьера является пространственное планирование. Убедитесь, что мебель, коврики, освещение и аксессуары имеют правильный масштаб и не мешают свободному перемещению по комнате. Если вы находитесь на этапе подбора фурнитуры или декора – замерьте и запишите масштабы будущих изделий и не стесняйтесь брать в специализированные магазины свою рулетку.