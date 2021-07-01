Растения добавляют в интерьер свежесть, они полезны для здоровья и приносят красоту в любой дизайн. Использование кактусов в доме – это отголосок пустыни и экзотики в декоре пространства.

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Кактусы – это удивительно популярное растение, поскольку за ним легко ухаживать. Есть много различных видов, множество размеров, которые вписываются в любое пространство. Кроме того, они всегда в моде.



Стильный интерьер / Фото Elle Decor

Последней тенденцией является использование не только классических маленьких горшков с различными кактусами, а большие кактусы в корзинах или горшках с макраме.

Оригинальные горшки для растений / Фото Elle Decor

Кактусы являются легкими в уходе, их почти не нужно поливать. Избыток воды для них равноценен смерти, поэтому они должны иметь хороший дренаж.



Выносливые растения / Фото Elle Decor

Это замечательное растение очень хорошо выдерживает высокие температуры, поэтому кактусы идеально подходят для летнего сезона, ведь не будут "жаловаться" на жару летом. Им также нужно много света, поэтому их лучше разместить поближе к окну.

Кроме очистки воздуха, эти растения восстанавливают связь с природой / Фото Elle Decor

Последние исследования говорят о том, что иметь в доме кактус очень полезно для здоровья, как физического, так и психического. Это экзотическое растение способствует улучшению концентрации внимания.



Кактусы являются большим подспорьем в дизайне рабочего места / Фото Elle Decor

В доме XXI века расположено много электронных устройств, которые выдают электромагнитные волны, что могут быть вредными. Кактусы – это растения, которые перехватывают эти волны. Также согласно учениям фэн-шуй, кактусы – это растения, которые привлекают успех и защищают дом от плохой энергии.