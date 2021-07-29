Несмотря на то, что выбор коврика выглядит очень простым, здесь есть несколько нюансов, которые важно учесть при покупке. Этот предмет интерьера может сыграть свою роль в формировании всего вида ванной комнаты.

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Покупая коврик для ванной комнаты, важно учитывать цвет, размер, материал, долговечность. Также важны такие вещи как техническое обслуживание и функции безопасности, которые предоставляет коврик.

Функциональность – ключевой признак хорошего коврика / Фото Unsplash

Ванная комната – это влажная среда, где часто на пол проливаются косметические средства. Именно поэтому ковер должен быть из материала, который легко вычистить. Кроме того, он должен быстро сохнуть но не линять.

Выбор материала ковра для ванны – один из важнейших шагов / Фото Unsplash

Материал должен быть устойчивым к влаге и не скользить по полу. Лучшим вариантом будут синтетические покрытия.

Главное – комфорт / Фото Unsplash

Чем короче будет ворс в коврика, тем меньше пыли и грязи будет в нем собираться. Однако покрытие с длинным ворсом подарит больше приятных тактильных ощущений.

Стильный предмет декора​ / Фото Unsplash

Размышляя о цвете коврика, следует учесть общую цветовую палитру комнаты. В идеале цвет коврика должно способствовать общей цветовой гамме.

Коврик также соответствовать стилю дома​ / Фото Unsplash

Свой выбор коврика следует начать с измерения ванной комнаты и площади пола, где вы хотите разместить декор. Также следует подумать о месте расположения коврика, ведь оно тоже будет играть важную роль.