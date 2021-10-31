Холодильник – это чрезвычайно полезный, однако и большой бытовой прибор на кухне, а то и во всем доме. При его покупке следует хорошо обдумать удобный размер, модель и где его модно разместить в доме.

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Холодильник нужно расположить в таком месте, чтобы он не нагревался. Поскольку при нагревании извне будет повышаться температура внутри, что будет способствовать его выключению. Это может привести к быстрому износу бытового прибора.

Незаменимый бытовой прибор / Фото unsplash

Под холодильником должен быть идеально ровный пол, а с трех сторон нужно рассчитать место под технические зазоры.

Безопасность превыше всего / Фото unsplash

Подключение к сети – через проводку. В идеале лучше поставить стабилизатор, чтобы в холодильник поступало электроснабжение без перебоев и прыжков.

Расчет заранее – залог красивого дизайна / Фото unsplash

При проектировании дизайна вашего дома самостоятельно или со специалистом следует хорошо обдумать, где лучше разместить розетку для холодильника. Выбор велик – соседний шкаф или стена сбоку. Также необходимо учесть, что есть холодильники, у которых морозилка подключается к сети отдельно. Это означает, что будет необходима еще одна розетка.