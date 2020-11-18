Строительные материалы составляют большую долю мусора, который загрязняет окружающую среду. Как обновить интерьер, использовав переработанные материалы – читайте в нашем материале.

Как отмечают дизайнеры и архитекторы, именно за такими материалами будущее, пишет Archdaily.

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5 проектов дизайна интерьера из переработанных материалов

Weekend Shelter / ДСП

Использование ДСП давно не новинка, однако здесь речь идет об использовании плит, которые позже не поддаются никакой обработке. Материал не требует технического обслуживания и может быть позже полностью переработан. К тому же ДСП предлагает тепло и звукоизоляцию для вашего жилья.

ДСП выглядит вполне прилично / Фото Archdaily

Cheops Observatory Residence / Старые окна

Хороший пример повторного использования материалов. Такие стены подойдут лишь для помещения, которое расположено в широтах с жарким климатом. Материалы подвергаются утилизации, а также могут быть использованы неограниченное количество раз.

Окна, двери и ставни также могут получить новую жизнь / Фото Archdaily

Hotel Tepoztlán / Минимальный углеродный след

Этот отель был построен преимущественно из подручных материалов. Для строительства взяли камень, который был найден на участке. Часть материалов была повторно использована из здания, которое здесь стояло раньше. Опалубки, которые использовались при застывании бетона, превратили в напольное покрытие.

Таким образом количество материалов, которые были завезены извне, намного ниже, чем это происходит в среднем.

Отель построен с минимальным углеродным следом / Фото Archdaily

Zero Waste Bistro Restaurant / Переработанный пластик

Пространство, разработанное Линдой Бергрот, было полностью создано из сырья и материалов, подлежащих вторичной переработке. В основном здесь использован переработанный пластик.

Пластик сегодня является одной из крупнейших экологических угроз / Фото Archdaily

House of the Flying Beds / Использование старого помещения

Этот дом, построенный еще в конце XVIII века. Здесь был только один этаж, кирпичный пол почти отсутствовала, а 80 квадратных метров были темными и холодными, к тому же конструкция крыши была гнилой.

Впрочем, в доме повторно использовали черепицу, стекло и много других материалов.

В этом случае дому дали новую жизнь / Фото Archdaily

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Декор из вторичного сырья

Пробки из-под вина можно использовать по-разному. Например, смастерить часы, которые подойдут к вашему интерьеру.

Часы из пробок / Фото pinterest

Рамка для фото с использованием пробок из-под вина.

Рамка для фото из пробок / Фото pinterest

Чтобы ваш стол выглядел оригинально, можно использовать стеклянные бутылки от вина вместо тарелок.

Тарелки из бутылок / Фото pinterest

Из жестяных банок и старой доски можно изготовить органайзер для столовых принадлежностей.

Органайзер из жестяных банок / Фото pinterest

Стеклянные банки станут замечательным органайзером на кухонном столе.



Удобный органайзер для кухни / Фото pinterest

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