Компания Cobra Studios из штаб-квартиры в Брюсселе представила свою первую коллекцию мебели. Сюда вошли столы с грубыми ножками, которые сделаны из глянцевой смолы. Каждый элемент здесь назван в честь известных сооружений или фигур в греко-римском мире.

Кроме трех столов, в коллекцию также вошел один светильник, сообщает Dezeen.

Похоже: Дизайнер создала серию предметов для дома из материалов, которые нашла возле собственного дома

Так, журнальный столик получил название "Санта-Мария-ди-Кларичи", обеденный стол – Цицерон, а приапе является названием бокового столика, который назван в честь бога из греческой мифологии.



Дизайнеры пытались уделить больше внимания именно ножкам / Фото Dezeen

Торшер получил свое название в честь римского императора Отха.

Ножки столов в коллекции изготовлены из смолы и принимают различную форму, например зигзаги или цилиндры. Внешний вид здесь переняли из классической греческой и римской архитектуры.



Презентация коллекции получилась довольно эффектной / Фото Dezeen

По словам дизайнеров, их коллекция уникальна тем, что верх стола здесь не играет важной роли. Зато акцент поставлен именно на ножки.

Верх, который раньше был приоритетным, становится просто связующей деталью. Его вспомогательная функция подчеркивается матовым, почти меловым покрытием, – говорят создатели.

Вас также заинтересует: Супер Марио в пастельных тонах – странная дизайнерская мебель с выставки в Турине: фото



Некоторые ножки буквально выступают над верхом стола / Фото Dezeen

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке