Как построить офис из картона: фото невероятного экодизайна из Индии
В индийском районе Пимпри-Чинчвад создали 4-этажный офис. Он вмещает 100 человек. Помещение украсили материалом, созданным в результате вторичной переработки.
Проект дизайна создала студия архитектурной практики Studio VDGA, сообщает Dezeen.
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В дизайне использовали много зеленых растений / Фото Dezeen
Офис под названием Office in Cardboard попал в шорт-лист премии Dezeen Awards 2020 в категории больших рабочих пространств.
Основным материалом для отделки офиса стал сотовый картон. Он состоит из нескольких слоев. Из него можно строить стены, украшать им помещения и тому подобное.
Сотовый картон – экологический и перерабатываемый материал / Фото Dezeen
Компания, которая заказала экологический дизайн, ранее производила бензиновые и дизельные компоненты автомобилей. Сейчас они перешли к созданию электрических компонентов.
Бумажный материал может принимать различные формы / Фото Dezeen
Сотовый картон является универсальным в ремонте, ведь не требует дополнительной покраски или полировки.
Такой картон очень популярен в Японии. Он не разрушается в случае землетрясений, которые часто случаются в островной стране.
Дизайнеры разрезали материал, чтобы экспериментировать с фактурой / Фото Dezeen
IKEA также часто использует этот материал для создания легкой модульной мебели.
В Office in Cardboard сотовым картоном украсили стены. Из-за гибкости материала им также "обмотали" колонны и создали плавные линии и переходы.
Из картона создали перегородки, которые поглощают шум / Фото Dezeen
Такое оформление прекрасно поглощает шум, поэтому звукоизоляция в помещении стала лучше.
Кроме того, дизайнеры экспериментировали с разрезом картонного блока для создания интересных узоров. Кое-где в сплошных стенах сделали прорези для окон, чтобы осветлить определенные зоны.
Потолки оставили открытыми, здесь видно трубы, которые проводят воздух.
Все конструкции потолка оставили открытыми / Фото Dezeen
Это сделано для того, чтобы сохранить как можно большую высоту помещения.
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Пол стойки регистрации выложен плиткой из разных видов темного камня. Интересно украшена лестница: кольца на черных металлических перилах символизируют старые счеты.
Перила лестницы в виде счетов / Фото Dezeen
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