В индийском районе Пимпри-Чинчвад создали 4-этажный офис. Он вмещает 100 человек. Помещение украсили материалом, созданным в результате вторичной переработки.

Проект дизайна создала студия архитектурной практики Studio VDGA, сообщает Dezeen.

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В дизайне использовали много зеленых растений / Фото Dezeen

Офис под названием Office in Cardboard попал в шорт-лист премии Dezeen Awards 2020 в категории больших рабочих пространств.

Основным материалом для отделки офиса стал сотовый картон. Он состоит из нескольких слоев. Из него можно строить стены, украшать им помещения и тому подобное.



Сотовый картон – экологический и перерабатываемый материал​ / Фото Dezeen

Компания, которая заказала экологический дизайн, ранее производила бензиновые и дизельные компоненты автомобилей. Сейчас они перешли к созданию электрических компонентов.

Дизайн из переработанных материалов символизирует переход к более экологичному производству.



Бумажный материал может принимать различные формы / Фото Dezeen

Сотовый картон является универсальным в ремонте, ведь не требует дополнительной покраски или полировки.

Листы отделочного материала имеют внутри шестигранные конструкции для укрепления – именно поэтому его называют "сотовым". Материал достаточно прочный и из него можно строить перегородки.

Такой картон очень популярен в Японии. Он не разрушается в случае землетрясений, которые часто случаются в островной стране.



Дизайнеры разрезали материал, чтобы экспериментировать с фактурой / Фото Dezeen

IKEA также часто использует этот материал для создания легкой модульной мебели.

В Office in Cardboard сотовым картоном украсили стены. Из-за гибкости материала им также "обмотали" колонны и создали плавные линии и переходы.



Из картона создали перегородки, которые поглощают шум / Фото Dezeen

Такое оформление прекрасно поглощает шум, поэтому звукоизоляция в помещении стала лучше.

Кроме того, дизайнеры экспериментировали с разрезом картонного блока для создания интересных узоров. Кое-где в сплошных стенах сделали прорези для окон, чтобы осветлить определенные зоны.

Потолки оставили открытыми, здесь видно трубы, которые проводят воздух.



Все конструкции потолка оставили открытыми / Фото Dezeen

Это сделано для того, чтобы сохранить как можно большую высоту помещения.

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Пол стойки регистрации выложен плиткой из разных видов темного камня. Интересно украшена лестница: кольца на черных металлических перилах символизируют старые счеты.



Перила лестницы в виде счетов / Фото Dezeen

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