Последние тенденции: какие аксессуары для гостиной модны в этом сезоне

Именно аксессуары определяют стиль и характер любого помещения. Поэтому они должны быть интересны, а также хорошо соответствовать дизайну интерьера. Ознакомьтесь с модными аксессуарами для гостиной в сезоне 2021/2022 и сделайте свою комнату незабываемой.

Главными направлениями в сезоне 2021/2022 остаются комфорт и удовлетворение собственных амбиций. Стремление к уюту в дизайне называют коконом, то есть укутыванием, защитой. Модные композиции созданы для того, чтобы ответить на желание отдыха и расслабления.

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На практике такие тенденции выливаются в мебель овальной формы, мягкие материалы и тёплые цвета. Выбирая аксессуары для гостиной, ищите те, которые помогут создать ауру домашнего тепла.

Новейшие течения / Фото homebook

Также стоит сделать ставку на функциональность – непрактичные аксессуары, усложняющие работу, слишком много украшений или множество цветов быстро разрушат тщательно построенную атмосферу комфорта.

Выбирайте натуральные материалы – искусственные ткани не только неприятны на ощупь, но и неэкологичны. Текстиль из льна, хлопка и шелка – символ элегантности. Также удачным выбором станут изделия из камня, керамики и металла.

Уютная зона / Фото homebook

Популярным местом для развешивания украшений в гостиной есть, конечно же, стена над диваном. Оформить ее можно двумя способами: минималистически, повесив одну большую картину или в духе художественного беспорядка, сочетая разные приемы отделки стен.

Милый стиль / Фото homebook

Старайтесь выбирать ценные вещи, отличающиеся тщательной работой или интересной историей. Лучшими сочетаниями станут отвлеченные картины и рисунки, семейные реликвии, фотографии ручной работы и винтажные фото. Модные настенные аксессуары для гостиной – это все виды плакатов и графики.