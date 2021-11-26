Порядок без труда: как правильно спланировать ремонт в ванной
Источник:24 канал
Расслабляющая ванна или душ – отличный способ завершить напряженный день. Эффект от купания подобен эффекту массажа и, что самое главное, приносит пользу каждому – от спортсменов до офисных работников. Однако прежде чем позаботиться об ароматной ванной, позаботьтесь об антураже и обустройстве этой комнаты.
Прежде чем начать ремонт, помните, что хаос никогда не является местом для отдыха. Оборудование в ванной комнате должно включать место для организации вещей, чтобы здесь всегда был порядок. В дизайне стоит предусмотреть удобные полочки для ванной, на которых можно разместить косметику.
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Полки легко производятся из гипсокартона или даже плитки. Еще одна интересная идея – это специальный корпус ванны, который расширит ободок ванны и тем самым создаст удобное место для хранения органайзеров или корзин с косметикой.
В маленькой ванной комнате следует разместить аккуратную тумбу под умывальником, верх которой будет выдвигаться над ванной. Благодаря такому удивительному решению вы получите много места для косметики и безделушек для ванной комнаты. Лучше всего заказывать этот тип столешницы по размеру – тогда вы сможете использовать пространство над ванной на каждый сантиметр.
Одним из самых больших хитов ванной комнаты является так называемая полка для ванной. Чаще всего производится из дерева или полиуретана, специально пристраивается к краям ванны, между которыми его можно повесить.
Также дизайнеры все чаще превращают стремянки в аккуратные полочки, идеальные для небольших интерьеров. На нескольких широких ступенях можно легко разместить жидкости для ванны и душа, ароматические соли, скрабы и лосьоны.