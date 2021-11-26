Порядок без труда: как правильно спланировать ремонт в ванной

Расслабляющая ванна или душ – отличный способ завершить напряженный день. Эффект от купания подобен эффекту массажа и, что самое главное, приносит пользу каждому – от спортсменов до офисных работников. Однако прежде чем позаботиться об ароматной ванной, позаботьтесь об антураже и обустройстве этой комнаты.

Прежде чем начать ремонт, помните, что хаос никогда не является местом для отдыха. Оборудование в ванной комнате должно включать место для организации вещей, чтобы здесь всегда был порядок. В дизайне стоит предусмотреть удобные полочки для ванной, на которых можно разместить косметику.

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Полки легко производятся из гипсокартона или даже плитки. Еще одна интересная идея – это специальный корпус ванны, который расширит ободок ванны и тем самым создаст удобное место для хранения органайзеров или корзин с косметикой.

Уютный уголок / Фото homebook

В маленькой ванной комнате следует разместить аккуратную тумбу под умывальником, верх которой будет выдвигаться над ванной. Благодаря такому удивительному решению вы получите много места для косметики и безделушек для ванной комнаты. Лучше всего заказывать этот тип столешницы по размеру – тогда вы сможете использовать пространство над ванной на каждый сантиметр.

Ключевые детали / Фото homebook

Одним из самых больших хитов ванной комнаты является так называемая полка для ванной. Чаще всего производится из дерева или полиуретана, специально пристраивается к краям ванны, между которыми его можно повесить.

Уютное пространство / Фото homebook

Также дизайнеры все чаще превращают стремянки в аккуратные полочки, идеальные для небольших интерьеров. На нескольких широких ступенях можно легко разместить жидкости для ванны и душа, ароматические соли, скрабы и лосьоны.

Продуманные решения / Фото homebook