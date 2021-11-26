Прежде чем начать ремонт, помните, что хаос никогда не является местом для отдыха. Оборудование в ванной комнате должно включать место для организации вещей, чтобы здесь всегда был порядок. В дизайне стоит предусмотреть удобные полочки для ванной, на которых можно разместить косметику.
Интересно Беззаботная атмосфера детства: как создать идеальную детскую комнату
Полки легко производятся из гипсокартона или даже плитки. Еще одна интересная идея – это специальный корпус ванны, который расширит ободок ванны и тем самым создаст удобное место для хранения органайзеров или корзин с косметикой.
Уютный уголок / Фото homebook
В маленькой ванной комнате следует разместить аккуратную тумбу под умывальником, верх которой будет выдвигаться над ванной. Благодаря такому удивительному решению вы получите много места для косметики и безделушек для ванной комнаты. Лучше всего заказывать этот тип столешницы по размеру – тогда вы сможете использовать пространство над ванной на каждый сантиметр.
Ключевые детали / Фото homebook
Одним из самых больших хитов ванной комнаты является так называемая полка для ванной. Чаще всего производится из дерева или полиуретана, специально пристраивается к краям ванны, между которыми его можно повесить.
Уютное пространство / Фото homebook
Также дизайнеры все чаще превращают стремянки в аккуратные полочки, идеальные для небольших интерьеров. На нескольких широких ступенях можно легко разместить жидкости для ванны и душа, ароматические соли, скрабы и лосьоны.
Продуманные решения / Фото homebook