Ламинат – прекрасное решение для вашего дома, если вы не собираетесь вкладывать большие деньги в ремонт. С ним легко работать, ему не нужно особого ухода.

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Достоинства ламината очевидны. Сегодня на рынке большой выбор декоров этого материала, что делает его уместным в любом интерьере. Кроме того, по сравнению с другими решениями, он может приятно порадовать стоимостью.

Стильно и бюджетно / Фото Pinterest

Кроме того, ламинат – экологичный материал, который не вызывает аллергии, не выделяет вредных веществ и даже препятствует распространению бактерий.

Простота – это фундаментальная характеристика ламината. Подтверждением тому является то, что установить материал на пол может даже новичок.

Можно найти решение для любого интерьера / Фото Pinterest

Но как и у любого другого материала, у ламината есть недостатки. Вода – его злейший враг, немного больше влаги – и вам придется менять пол.

Если не соблюдать правила установки ламината, в результате он может скрипеть. Статичность, из-за которой он притягивает пыль – еще один весомый недостаток.

Впрочем, идеальный интерьер – это всегда баланс между преимуществами и недостатками. Надо просто сделать все так, чтобы подчеркнуть позитив, а все остальное сделать незаметным.