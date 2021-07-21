Помпезное здание: в Китае завершается строительство невероятной башни

Удивительный проект будет иметь просторные открытые террасы на крыше и множество общественных пространств. "Изюминкой" удивительных башен станет огромный бассейн, из которого открывается панорамный вид на город.

В окружении одних из крупнейших городов Китая – Шэньчжэня, Гуанчжоу и Макао – среди зоны свободной торговли завершается строительство потрясающего небоскреба.

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Автором проекта является архитектурная студия Aedas.



Шикарный проект / Фото Designboom

Комплекс станет прекрасным дополнением к растущему деловому району. Здесь планируют открыть торговые и офисные помещения, а также ряд жилых резиденций на верхних этажах.



Волшебная башня / Фото Designboom

Небоскреб имеет зигзагообразную форму, его соседями являются горы, во взаимодействии с которыми этот комплекс выглядит просто потрясающе.



Невероятное место / Фото Designboom

Ландшафтный дизайн сосредоточен вокруг набережной культуры района. Авторы проекта планируют создать зеленый оазис рядом с башнями.

Новый проект станет очередной украшением города, которое станет важным элементом архитектурного наследия Китая.