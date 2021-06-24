Когда словацкая архитектурная студия Kilohonc приступила к созданию дизайн-проекта, объект делился на несколько отдельных изолированных зон, а его общая площадь составляла 35 квадратных метров. Перепланировка позволила увеличить начальное пространство на 15 квадратных метров и обустроить здесь все необходимое.

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Благодаря сносу перегородок и установлению панорамных окон, с лофта открылся прекрасный вид на одну из основных достопримечательностей Братиславы – Голубую Церковь. Именно этот образец венгерской сецессии, вдохновил архитекторов назвать конечный проект "The Blue Church".



Дом выглядит просторным благодаря отказу от всего лишнего / Фото Worldarchitecture

Лофт использует много минималистичных форм, необработанные поверхности, а также играет на балансе света и тени. Открытое зонирования и отсутствие четкого видения, каким должен быть объект в конце, позволило архитекторам работать с пространством интуитивно, наполняя его нужными элементами.

Перепланировка



Перепланировка помещения / Фото Worldarchitecture

Перепланировка помещения / Фото Worldarchitecture





Перепланировка помещения / Фото Worldarchitecture

Стандартная планировка предлагала отдельную ванную комнату, пониженный потолок из гипсокартона, за которым была скрыта проводка и кухню, стенка которой перекрывала вид на церковь. Из-за этого квартира выглядела темной и не ассоциировалась с легким пространством для проведения выходных дней.



Кухня отделена стеклянной перегородкой / Фото Worldarchitecture



Несмотря на небольшое пространство, в доме есть вся необходимая техника / Фото Worldarchitecture

Архитекторы решили убрать гипсокартон и перегородки, реорганизовали техническую инфраструктуру и установить второй уровень. Так квартира превратилась в полноценную студию с отдельной ночной зоной и удобной лестницей.



В дизайн стильно вкраплены стеклоблоки / Фото Worldarchitecture

Между спальней и кухней использовано полупрозрачные перегородки, а стена, изготовленная из стеклоблоков, стала разделителем между душевой и новой кухней.



Белый цвет – лучшее решение для небольших квартир / Фото Worldarchitecture



Зелень визуально делит помещение / Фото Worldarchitecture

В квартире есть только самое необходимое

Главной задачей проекта стало создание пространства для отдыха, куда можно прийти в выходной и провести спокойный, ленивый день в одиночестве, или с большой компанией. Для этого по периметру всего дома размещена мебель на невысоких основаниях, мягкие ковры и минималистичные кресла.



Архитекторы использовали оригинальную высоту дома / Фото Worldarchitecture



Вместо дивана использовано низкую основу с матрасом / Фото Worldarchitecture

Вместо традиционного дивана архитекторы использовали матрас, длиной 1,2 метра, а белые стены могут использоваться как проекционный экран, что заменит телевизор.



Второй уровень – это зона сна / Фото Worldarchitecture



Кроме кровати на втором уровне есть места для хранения вещей и мягкий ковер / Фото Worldarchitecture

На верхнем этаже предусмотрена спальная зона, набор полок для одежды и ковер для повседневного отдыха.

Нам нравятся решения, когда в квартире необязательно придерживаться строгого порядка, когда человек находится в постоянном взаимодействии со средой и позволяет заново переоткрывать и менять его со временем, – комментируют проект архитекторы из Kilohonc.