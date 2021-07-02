Кухня-студия, 2 санузла и отдельная спальня: как поместить все на 46 квадратных метрах

Главным вызовом для студии GENESIS стала небольшая площадь помещения. На 46 квадратных метрах нужно было спланировать 2 санузла, студио с кухней и отдельную спальню.

Заказчиками проекта стала молодая пара. Владельцы мечтали о лофте, где поместится все необходимое, а стены и мебель – не будут перенасыщать пространство.

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Решение для SMART-квартиры

Из-за разумного подхода к разработке дизайн-проекта, квартира получила название SMART.



Современная малогабаритная квартира в Киеве / Фото Genesis-ctb



Современная малогабаритная квартира в Киеве / Фото Genesis-ctb​



Современная малогабаритная квартира в Киеве / Фото Genesis-ctb​

Кухня утопленная в стену и находится между несущими колоннами. Благодаря этому дизайнерам удалось разместить отдельный стол. Темная стена, большое количество источников света и точечные зеркала помогли отделить зону приготовления пищи от полноценной столовой.



Современная малогабаритная квартира в Киеве / Фото Genesis-ctb



Современная малогабаритная квартира в Киеве / Фото Genesis-ctb

Вытянута зона гостиной помогла разместить в квартире удобный диван и мягкое кресло. Стена, за которой находится экран телевизора, соответствует стилистике лофта.



​Современная малогабаритная квартира в Киеве / Фото Genesis-ctb



​Современная малогабаритная квартира в Киеве / Фото Genesis-ctb



​Современная малогабаритная квартира в Киеве / Фото Genesis-ctb



Современная малогабаритная квартира в Киеве / Фото Genesis-ctb

Спальня хозяев имеет 3 основные составляющие – кровать, шкаф и открытый стеллаж с рабочим местом. Поэтому, комната выполняет функцию гардероба и домашнего кабинета. Небольшой стул легко прячется под навесным стеллажом, когда не используется. Это помогает освободить проход.

Стеклянная поверхность шкафа отражает естественный свет, визуально расширяет помещение. Кроме этого, стекло разбавляет грубую лофтовость бетона.



​Современная малогабаритная квартира в Киеве / Фото Genesis-ctb

Интересно, что несмотря на небольшую площадь квартиры, дизайнерам удалось разработать здесь 2 независимые санузлы.