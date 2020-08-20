Полностью деревянная многоэтажка: в Женеве появился масштабный экологический проект – фото
В Швейцарии построили дом, который полностью состоит из дерева. Пятиэтажное помещение предназначено для расселения здесь 350 мигрантов. Здание является экологическим и подвергается повторной переработке.
Проект размещен прямо в парке Риго, что в Женеве, пишет Archdaily.
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Строительство финансировали власти города, как временный проект. Позже мигрантов планируют переселить в другие дома.
Дома оборудованы противопожарной системой / Фото Archdaily
5 этажей вмещают 230 модульных квартир, то есть жилье можно легко разобрать при необходимости. Планируется, что дом будет стоять на этом месте около 10 лет, а позже участок снова станет частью парка.
Внутри у квартир также нет никакой облицовки / Фото Archdaily
Фундамент дома также сделан из дерева, что минимизирует влияние здания на парк. Модульная система позволяет жилым помещениям меняться с 2 до 8 комнат с помощью многочисленных дверей.
Строительство продолжается всего несколько месяцев / Фото Archdaily
Разработчики надеются, что технология деревянного жилья станет популярной в строительстве доступного и студенческого жилья.
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Всего в ходе строительства использовали более 3200 кубических метров дерева из местных лесов.
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