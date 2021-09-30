Полки в интерьере: интересные идеи для любой помещений

Полки с книгами и декором стали неотъемлемой частью любого интерьера. Давайте посмотрим на интересные идеи, которые помогут придать вашему помещению неповторимости.

Настенные полки – это не только удобное место для хранения книг и декора. Сейчас это важный элемент интерьера, который может способствовать созданию особенной атмосферы.

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Классические полки

Классика всегда в моде и подойдет для любого стиля. Открытые полки из массивного дерева станут настоящим украшением стены. Подберите творческий декор – и атмосфера вдохновения вам гарантирована.

Универсальная классика / Фото Pinterest

Дерево и другие фигуры

Бывают случаи, когда креатив невозможно сдерживать в себе. Полки – отличный способ дать ему свободу. В сети есть много примеров, какие формы можно придать полкам – один из них идеально подойдет вашему жилищу.

Дерево – креативная идея для хранения книг / Фото Pinterest

Подвесные полки

Экстравагантный вариант, который может стать "изюминкой" интерьера. Он является прекрасным решением в случаях, когда впечатление важнее функциональности.

Украшение интерьера / Фото Pinterest