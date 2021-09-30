Настенные полки – это не только удобное место для хранения книг и декора. Сейчас это важный элемент интерьера, который может способствовать созданию особенной атмосферы.
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Классические полки
Классика всегда в моде и подойдет для любого стиля. Открытые полки из массивного дерева станут настоящим украшением стены. Подберите творческий декор – и атмосфера вдохновения вам гарантирована.
Универсальная классика / Фото Pinterest
Дерево и другие фигуры
Бывают случаи, когда креатив невозможно сдерживать в себе. Полки – отличный способ дать ему свободу. В сети есть много примеров, какие формы можно придать полкам – один из них идеально подойдет вашему жилищу.
Дерево – креативная идея для хранения книг / Фото Pinterest
Подвесные полки
Экстравагантный вариант, который может стать "изюминкой" интерьера. Он является прекрасным решением в случаях, когда впечатление важнее функциональности.
Украшение интерьера / Фото Pinterest